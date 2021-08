Luis Alfonso Borrego no aprueba totalmente el nuevo romance de JLo

El romance de JLo con Ben Affleck, luego de la larga relación de la cantante con Alex Rodríguez está en boca de todos últimamente. Y en especial, de los expertos en el tema, los periodistas de Entretenimiento. El colombiano Luis Alfonso Borrego es uno de ellos y destaca en el programa de Telemundo “Suelta la sopa”. Borrego tiene sentimientos encontrados en cuanto al tema. Por un lado, aprueba el noviazgo de JLo y Ben porque la muestra “audaz y empoderada”, pero por otro, cuestiona a la artista porque tal relación refleja su “inestabilidad emocional”. El ex director de TV y Novelas, en el orden personal, pasa por un buen momento y viene de recibir un reconocimiento como “Presentador del Año”, de parte de la revista Unlimited Magazine. “Es una distinción que me llena de orgullo y que comparto con el resto del equipo de ‘Suelta la sopa’ y con quienes han apoyado mi carrera”, expresó. “En mi labor de casi dos décadas he buscado darle dignidad a las noticias sobre entretenimiento”, comenta.