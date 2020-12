¿Tendrán que vacunarse contra el coronavirus los alumnos y maestros en la Florida?

¿Tendrán que vacunarse contra el coronavirus los alumnos y maestros en el sur de la Florida?

Por el momento, la respuesta parece ser que no.

La semana pasada, la Florida recibió sus primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y comenzó a distribuirla a los trabajadores de la salud y personas que viven en residencia de ancianos a largo plazo. También se espera que el estado reciba su primer envío de la vacuna de Moderna pronto, ahora que el medicamento recibió el viernes la autorización de emergencia de la FDA.

Con el tiempo, la Florida comenzará a distribuir vacunas a personas mayores de 65 años, las que tienen ciertos padecimientos crónicos y trabajadores esenciales, como maestros, rescatistas y policías. Una vez que esos grupos sea inoculados, se vacunaría a todos los demás, probablemente la próxima primavera.

La vacuna de Pfizer se puede administrar a personas de 16 años o mayores y la de Moderna a personas de 18 años o mayores, lo que significa que la mayoría de los niños en edad escolar no podrán recibir la vacuna por ahora. Los investigadores no han comenzado los ensayos clínicos de las vacunas en niños menores de 12 años todavía y los ensayos en adolescentes han comenzado recientemente, según The Wall Street Journal.

Por lo general, las vacunas se prueban en adultos antes que en niños, cuyos cuerpos todavía están en desarrollo y pueden requerir una dosis diferente o responder de manera diferente a los medicamentos.

Aunque la mayoría de los niños se recuperan del COVID-19, algunos han tenido que ser necesitado hospitalización y otros han muerto por complicaciones relacionadas con EL COVID. Los niños también pueden contagiar la enfermedad a sus padres, abuelos y otras personas que podrían enfermar gravemente.

¿Exigirán las escuelas del sur de Florida que los estudiantes y maestros se vacunen contra el coronavirus?

Para los estudiantes de secundaria lo suficientemente mayores como para recibir la vacuna contra el COVID-19, la elección depende de sus padres, según los distritos escolares públicos de Miami-Dade, Broward y Monroe.

Los tres distritos dijeron al Miami Herald que no planean hacer de la vacuna un requisito para los estudiantes, incluso cuando estén disponibles para los niños, posiblemente el próximo año escolar.

Fernando Zulueta, director ejecutivo de Academica, uno de los operadores más grandes del estado de escuelas públicas charter, dijo que no se ha tomado ninguna decisión sobre la necesidad de que los estudiantes y el personal escolar se vacunen.

“Todavía no hemos llegado a ese punto”, dijo Zulueta.

La Arquidiócesis de Miami no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones del Miami Herald.

¿Y los maestros y otros empleados escolares?

El superintendente de Escuelas Públicas del Miami-Dade, Alberto Carvalho, envió una carta al gobernador Ron DeSantis y al secretario estatal de Salubridad, Scott Rivkees, pidiendo que los maestros y empleados que tienen contacto directo con los estudiantes tengan prioridad para vacuna. Desde que las escuelas en Miami-Dade reabrieron el 5 de octubre para el aprendizaje en persona, 812 miembros del personal y 1,738 estudiantes han dado positivo al coronavirus, según el panel en línea del viernes del distrito, que sigue los casos.

El distrito escolar ha dicho que no planea exigir que los maestros y otros miembros del personal reciban la vacuna COVID-19. Cree “en asociarse con organizaciones comunitarias para defender y explicar la importancia de ser vacunado contra COVID-19”, dijo una portavoz.

El personal de los Cayos de Florida tampoco tendrá que vacunarse obligatoriamente, dijo Becky Herrin, portavoz del Distrito Escolar de Monroe. Las Escuelas Públicas del Condado Broward todavía no han tomado una decisión y dijeron que está esperando ver lo que recomiendan los funcionarios de salud locales y los CDC.

Las escuelas públicas de Broward reabrieron al aprendizaje en persona el 9 de octubre. Desde entonces, el Departamento de Salud ha confirmado que 556 estudiantes y 538 empleados han dado positivo, según el panel en línea del viernes del distrito. Las escuelas de claves han permitido el aprendizaje en persona desde agosto. El recuento positivo de casos confirmado por el viernes en el distrito de Monroe es de 97 estudiantes y 40 empleados.

¿Cuándo habrá una vacuna para los niños? ¿Exigirá entonces la Florida que los alumnos se vacunen?

Basándose en el ritmo actual de las investigaciones, la Academia de Pediatría de Estados Unidos indica que es posible que una vacuna contra el COVID-19 esté disponible para algunos grupos de niños y adolescentes antes que comience el próximo año escolar.

Todos los escolares públicos y privados desde kinder hasta el 12o grado en Florida están obligados a recibir ciertas vacunas para asistir a la escuela, incluso si están aprendiendo en línea, con ciertas excepciones.

La vacuna COVID-19 no será una de las vacunas requeridas.

El jueves, una portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, el departamento encargado de la distribución de la vacuna, reiteró la postura de DeSantis de que el estado nunca exigirá a los habitantes que se vacunen.

El Departamento de Salud de la Florida realiza un seguimiento de la tasa de vacunación entre los estudiantes desde kínder hasta séptimo grado. Para cuando los estudiantes llegan a la escuela intermedia, ya deben haber recibido todas sus inoculaciones recomendadas, que incluyen vacunas contra sarampión, paperas, rubéola, difteria y hepatitis.

Según las últimas cifras del Departamento de Salud de la Florida publicadas en abril, 95.2% de los estudiantes de séptimo grado de la escuela pública de Miami-Dade estaban al día con las vacunas requeridas. Las escuelas públicas de Broward tenían una tasa de vacunación de 96.2% y Monroe, que abarca los Cayos de Florida, tenía una tasa de 94.2%.

En todo el estado, 96.1% de los estudiantes de séptimo grado (incluidos públicos y privados) tenían las vacunas actualizadas.