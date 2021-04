¿Deben los niños asistir a campamentos de verano durante el COVID? Los expertos opinan

Los CDC han publicado directrices sobre cómo organizar un campamento de verano de forma segura durante la pandemia de COVID-19. CDC video screenshot

Muchos niños han estado encerrados en sus casas durante el último año, sin poder participar en algunas de las alegrías de la infancia debido a la pandemia del COVID-19.

Pero quizás haya un respiro para niños y padres por igual en unos meses: los campamentos de verano. Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention y la American Academy of Pediatrics han publicado una guía para que los campamentos puedan funcionar con seguridad este verano.

“La pandemia interrumpió gran parte de esa importante socialización y actividad, y es probable que los padres estén ansiosos por enviar a sus hijos a un campamento de verano para que puedan empezar a recuperar cierta normalidad”, dijo la doctora Sara Bode, miembro del Consejo de Salud Escolar de la AAP. “Cuando los campamentos siguen puntualmente los protocolos de seguridad, esta puede ser una opción segura”.

Cómo tener campamentos de verano de forma segura

Los CDC han animado a los administradores de los campamentos a enseñar y reforzar el uso de mascarillas a los campistas y a mantener un suministro adecuado de jabón, pañuelos de papel y desinfectante de manos, así como cubos para basura que no se pueda tocar.

El personal del campamento debe limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies que se tocan con frecuencia y limitar el uso de objetos compartidos, como materiales de arte, juguetes y juegos, aconsejan los CDC. Las pertenencias de cada campista deben mantenerse separadas de las de los demás.

Los CDC dicen que los campistas deben llevar sus propios alimentos si es posible y comer en áreas separadas o más pequeñas, en lugar de los comedores o cafeterías comunales que son tradicionales en los campamentos. Si se ofrece comida, debe ser en cajas o bolsas preenvasadas en lugar de un buffet.

Se recomienda el distanciamiento social, pero la AAP señala que “puede ser un reto” mantenerlo.

“Las orientaciones pretenden reducir, aunque no eliminar, la probabilidad de un brote de COVID-19 en un campamento”, señaló la AAP en sus orientaciones. “Los campamentos son un entorno en el que el distanciamiento social/físico puede ser un desafío, lo que resulta en el potencial de brotes de COVID-19, así como de otros patógenos comunes en los niños, especialmente en entornos congregados”.

Los administradores de los campamentos podrían considerar la posibilidad de ofrecer protecciones al personal y a los campistas que corren un alto riesgo de contraer COVID-19, así como mantener juntos solo a grupos pequeños y escalonar las horas de llegada y salida para limitar el contacto, dicen los CDC.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los campamentos que añadan barreras físicas entre los lavabos y las camas, que desinfecten los baños con regularidad, que establezcan habitaciones de aislamiento si alguien tiene síntomas similares a los del COVID y que desarrollen procedimientos en caso de que alguien enferme.

“Reconociendo que el entorno del campamento puede no estar exento de casos de COVID-19, los operadores de los campamentos deben trabajar con las autoridades locales de salud pública para gestionar adecuadamente la implementación de los procesos recomendados de exclusión, cuarentena y rastreo de contactos en el campamento”, dijo la AAP.

Así pues, la AAP anima a los padres a hacer su tarea y averiguar qué protocolos siguen los campamentos antes de inscribir a sus hijos.

¿Qué dicen los demás?

El doctor Anthony Fauci ha calculado que los niños en edad de escuela primaria no serán vacunados hasta principios de 2022, pero el experto en enfermedades infecciosas dijo que “es concebible” que los niños asistan a campamentos de verano este año.

“Si llegamos al verano y tienes un porcentaje considerable de la población vacunada y el nivel en la comunidad se sitúa por debajo de esa meseta que nos preocupa a mí y a mis colegas de la salud pública, es concebible que tengas un buen grado de flexibilidad durante el verano, incluso con los niños, con cosas como los campamentos”, dijo Fauci el domingo en ‘Face the Nation’. “No lo sabemos con seguridad, pero creo que es un objetivo al que deberíamos aspirar”.

Si los administradores de los campamentos siguen las recomendaciones de seguridad, los beneficios de los campamentos de verano superarían los riesgos, dijo a KDKA el doctor Michael Petrosky, pediatra de Pennsylvania.

“Si las escuelas han sido capaces de hacerlo tan bien como lo han hecho a lo largo de este año, tengo la sensación de que los campamentos de verano pueden hacerlo igual de bien, si no incluso mejor”, dijo.