¿Cuándo estarán disponibles las vacunas contra el COVID para los niños en la Florida?

El Nicklaus Children's Hospital administrará la vacuna de Pfizer-BioNTech, que recibió la autorización de uso de emergencia para personas mayores de 16 años y requiere dos dosis, con 21 días de diferencia. Nicklaus Children's Hospital

Hola, Curious305: ¿Alguna noticia sobre cuándo la FDA tomará una decisión sobre la Pfizer para los niños de 12 a 15 años?

¿Cuándo podrán los niños de 12 a 15 años recibir la vacuna contra el COVID-19 en la Florida?

Posiblemente la próxima semana.

Un funcionario federal familiarizado con los planes de la agencia dijo a The New York Times que se espera que la Food and Drug Administration de Estados Unidos autorice la vacuna de Pfizer para los niños de este grupo de edad a finales de esta semana o principios de la próxima.

Si se aprueba, un comité asesor sobre vacunas de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se reunirá para analizar los datos del ensayo clínico de Pfizer. El comité asesora a la directora de los CDC, Rochelle Walensky, que decidirá entonces si recomienda o no la vacuna para los niños.

El martes, Pfizer también anunció sus planes de solicitar la aprobación completa de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos a finales de mayo. Si la FDA lo aprueba, la empresa podría comercializar la vacuna directamente a los clientes.

La noticia llega un mes después de que Pfizer pidiera a la FDA que modificara su autorización de uso de emergencia para incluir a los niños de 12 a 15 años. Actualmente, la vacuna de dos dosis puede administrarse a personas de 16 años o más. En marzo, la empresa farmacéutica publicó datos de un ensayo clínico que demostraba que la vacuna era segura y eficaz en personas de 12 a 15 años.

La doctora Janet Woodcock, comisionada en funciones de la FDA, dijo el mes pasado que la solicitud de Pfizer se revisaría “rápidamente”, aunque no dio un plazo para la decisión. Walensky, la directora de los CDC, dijo que esperaba que algunos niños pudieran ser vacunados a mediados de mayo.

¿Dónde recibirían los niños la vacuna contra el COVID-19 en la Florida?

Si la FDA autoriza la vacuna de Pfizer para los niños de 12 a 15 años, los centros de vacunación de toda la Florida que la aplican probablemente ampliarán el acceso poco después de la aprobación.

Incluirían farmacias selectas y sitios administrados por el estado, como el Hard Rock Stadium en Miami Gardens y el Tree Tops Park en Davie. Los sitios administrados por el condado de Miami-Dade, Tropical Park y Zoo Miami, los cuales a veces tienen Pfizer en existencia, también seguirían.

Independientemente de dónde se vacune un niño en la Florida, uno de los padres o un tutor legal deberá estar con él en el momento de la vacunación para firmar un formulario de consentimiento y confirmar su edad.

Las otras dos vacunas contra el COVID-19 disponibles en Estados Unidos –Moderna y Johnson & Johnson– son para personas de 18 años o más. Ambas están probando las vacunas en adolescentes.

Moderna está probando su vacuna en niños de tan sólo 6 meses y espera solicitar a la FDA a finales de este año que modifique su autorización de uso de emergencia para incluir a los bebés y los niños, según The Associated Press. Se espera que Pfizer presente otra solicitud a la FDA a finales de este año para niños de 2 a 11 años.

