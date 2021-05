Cómo dejar de ser un ermitaño pandémico y volver a tu fabulosa vida en Miami

Algún día tendrás que volver a salir a la calle. Y cuando llegue ese día, deberías llevar algo más que pantalones de yoga.

¡Es la hora, rezagados!

Estás vacunado. Pasaste tu fecha de espera. La gente vuelve a pasar regularmente por los conos de la I-95, y acaba de abrirse un nuevo lugar de moda al aire libre en Wynwood al que eres demasiado mayor para ir.

La naturaleza es curativa y puedes salir de casa para volver a experimentar el mundo.

Pero quizá no estés preparado. Tal vez tu sofá es tu castillo y Netflix tu dios. Tal vez tu relación con el conductor de Uber Eats se ha convertido en algo precioso. O tal vez solo estás luchando con la idea de estar rodeado de vistas, sonidos y olores de Miami de nuevo, lo cual es totalmente comprensible, porque las vistas, los sonidos y los olores de Miami no siempre son tan dulces.

Si quieres quedarte en casa, está bien. Pero si estás listo para salir, estamos aquí para ayudarte. Hemos recorrido algunas de las calles más problemáticas de Miami (bueno, excepto Palmetto, de ninguna manera vamos a volver allí). Podemos darte una idea de lo que puedes esperar mientras sales de tu neblina pandémica y recoges los pedazos de tu vida rota.

Estas son las cosas importantes que debes recordar:

Miami sigue siendo Miami

Sí, tuvimos algunos momentos agradables al unirnos para ayudar a otros el año pasado. Pero este sigue siendo el lugar en el que la gente se pelea en el aeropuerto, los funcionarios elegidos se muestran el dedo entre sí a través de Zoom y disparos estallan en el centro comercial. Prepárate en consecuencia.

Ten tu mascarilla a la mano

Aunque algunos restaurantes, gimnasios y otros negocios están dejando de exigir el uso de mascarillas, te recordamos que llevarlas tiene otras ventajas. Por un lado, no tienes que invertir en lápiz de labial. Además, puedes cantar junto a Lizzo en público sin que nadie se dé cuenta de que aún te equivocas con la letra de “Truth Hurts”.

Necesitas nuevas excusas para rechazar invitaciones

En 2020, cuando alguien irritante y prepotente exigía que se vieran, podías decir: “Lo siento, no quiero arriesgar mi vida para verte, sobre todo porque me fastidias en las mejores circunstancias”. Ahora, tendrás que inventarte una serie de otras citas importantes y/o enfermedades devastadoras para ti y tus seres queridos.

Debes volver a aprender tus habilidades para lidiar con el tráfico

Probablemente el tráfico no es peor que antes. Solo se siente así porque tuviste que evitar las calles por un tiempo. Pero Miami sigue siendo una de las peores ciudades para el tráfico en el país, y la I-95 sigue siendo la carretera más estresante de Estados Unidos. Ponte el cinturón de seguridad, ofrece una oración a los dioses de la carretera y vigila ese camión apilado con palés que se está desviando hacia tu carril.

Ir al gimnasio es más asqueroso que antes

Hacer ejercicio en público siempre ha sido bastante asqueroso, con los diversos fluidos y sonidos que salen de los cuerpos cercanos, pero ahora hay personas potencialmente no vacunadas que sudan por todo y exhalan sus partículas de roña a tu lado. Es desconcertante, pero todavía puedes llevar tu mascarilla y reírte en silencio de sus desafortunadas elecciones de spandex.

Hay lugares en los que probablemente no puedas llevar pantalones de yoga

No porque no sean lo suficientemente elegantes (aunque no lo sean). Porque hace demasiado calor para pasearse por Miami en pantalones de yoga todo el verano. El pasado mes de julio estabas encogido en la sala de tu casa. Este año vas a tener que mejorar tu vestuario. Por favor, no elijas shorts cargo.

Vas a tener que dejar de juzgar a la gente

Lo sé, lo sé, también es nuestra parte favorita de la pandemia. Mirar a grupos de gente feliz celebrando un evento al que no estabas invitado era divertido cuando podías mofarte de lo egoístas que eran y pensar “mira esta basura infecciosa”. Ahora debes revolcarte en tu propia miseria y preguntarte si existe una vacuna para dejar de ser santurrón y engreído porque cumples con los requisitos.

Todavía puedes pedir comida para llevar

Esto acaba de llegar: NO ESTÁS OBLIGADO A COMER EN UN RESTAURANTE. Puedes hacerlo. Pero no tienes que hacerlo. Y ya que las temperaturas de 2,000 grados de Miami están empezando a marchitar el deseo de cualquier persona cuerda de comer fuera, recuerda que la comida para llevar todavía existe. La mayoría de tus lugares favoritos ya lo perfeccionaron. Pídela para llevar y no te quites tus pantalones de yoga.

Quedarse en casa sigue siendo una opción

Que sea más seguro salir no significa que tengas que salir. Acepta a tu ermitaño interior y no dejes que nadie te acuse de sufrir una adicción pandémica. Al igual que los conductores que te dejan amablemente incorporarte al tráfico de Miami, eso no es algo real.