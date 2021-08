Obstetras de EEUU recomiendan a embarazadas vacuna vs COVID

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 7 de mayo de 2020, una mujer embarazada aguarda en una fila en la iglesia de Santa María en Waltham, Massachusetts, para gente necesitada de comestibles debido a la pandemia de COVID-19. (AP Foto/Charles Krupa, archivo) AP

Dos destacadas asociaciones de obstetras de Estados Unidos recomendaron el viernes que todas las embarazadas se vacunen contra el COVID-19, y expresaron preocupación por el incremento de los casos y por las bajas tasas de inoculación.

Los grupos American College of Obstetricians and Gynecologists (Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos) y Society for Maternal-Fetal Medicine (Sociedad para la Medicina Materno-Fetal) indicaron que la vacunación de decenas de miles de mujeres embarazadas en los últimos meses ha mostrado que esas inyecciones son inocuas y eficaces durante el embarazo.

El contraer COVID-19 al estar embarazada incrementa los riesgos de sufrir complicaciones graves, y también puede aumentar las posibilidades de un nacimiento prematuro. Información del gobierno de Estados Unidos muestra que sólo aproximadamente el 16% de las mujeres embarazadas han recibido una o más dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Los dos grupos de especialistas habían dicho previamente que las embarazadas no deberían ser excluidas de la vacunación, pero no respaldaron abiertamente las inyecciones.

El presidente del grupo de obstetras y ginecólogos, el doctor Martin Tucker, dijo en un comunicado que los médicos deberían recomendar con entusiasmo las vacunas a sus pacientes.

La doctora Emily Miller, directora de obstetricia del sistema de atención médica Northwestern Medicine de Chicago, dijo que espera que la nueva recomendación “ayude a las embarazadas a sentir más confianza en su decisión de obtener la vacuna contra el COVID-19 lo más pronto posible”.

Miller es integrante del equipo especial contra el COVID-19 del grupo de medicina materno-fetal.

Las mujeres embarazadas no fueron incluidas en estudios que condujeron a la autorización de emergencia de las vacunas. Los expertos, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no han desalentado la vacunación durante el embarazo y han dicho que la información disponible sobre inocuidad es tranquilizadora.