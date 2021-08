Descubren la ‘puerta’ que se abre en el virus SARS-COV-2 para poder infectar

Leer más

El uso de plasma de personas que han superado el covid-19 “no muestra ningún beneficio significativo” para impedir la progresión de la enfermedad en pacientes con los primeros síntomas y que tiene factores de riesgo, según un estudio que publica The New England Journal of Medicine.

La investigación, realizada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, estudió el empleo de plasma de convaleciente durante la primera semana de los síntomas en pacientes que no necesitaban ser hospitalizados.