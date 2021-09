Sin vacuna no hay consulta. Doctora de Miami ordena a sus pacientes que se vacunen o busquen otro médico

La doctora Linda Marraccini fotografiada en su consultorio en South Miami el 3 de septiembre de 2021. Marraccini ha dado a sus pacientes hasta el 15 de septiembre para que se vacunen contra el COVID-19, o de lo contrario no los atender;a más. mocner@miamiherald.com

A lo largo de la pandemia, la doctora Linda Marraccini ha mantenido la puerta de su consultorio abierta para las visitas presenciales de los pacientes, como ha hecho casi todos los días durante más de 30 años como médico familiar en el sur de Miami.

Marraccini se mantuvo en contacto con todos sus pacientes a través de correos electrónicos regulares, guiándolos a través de los últimos avances y recomendaciones sobre la prevención, el tratamiento y, en última instancia, la vacuna contra el COVID-19.

En un correo electrónico de agosto, Marraccini informó a los casi 3,000 pacientes del consultorio que comparte con su hermano, John Marraccini, que la FDA había aprobado la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para su uso regular, levantando la autorización de emergencia que la agencia había concedido a la vacuna en diciembre.

Luego, Marraccini anunció un mandato de vacunación para sus pacientes.

Colocó una nota en la puerta del consultorio y dio a los pacientes hasta el 15 de septiembre para que se vacunaran contra el COVID-19 o, de lo contrario, pondrá fin a la relación médico-paciente.

Los pacientes que no puedan encontrar un nuevo médico antes de la fecha límite recibirán consultas por teleconferencia, dijo Marraccini. No va a conceder muchas exenciones y no va a atender las apelaciones.

“Creo que si no puedo tener una buena relación médico-paciente, no me voy a sentir cómoda atendiendo a esos pacientes y deberían encontrar a alguien que se adapte mejor a ellos”, dijo Marraccini al Miami Herald la semana pasada.

Un aviso en la puerta del consultorio médico de la doctora Linda Marraccini en South Miami, Florida, el 3 de septiembre de 2021, informa a los pacientes de un mandato de vacunación. Marraccini ha dado a sus pacientes hasta el 15 de septiembre para que se vacunen contra el COVID-19 o busquen un nuevo médico. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Marraccini dijo que espera que sus pacientes adopten al menos las medidas mínimas necesarias para frenar la pandemia. Los que se niegan, dijo, no están dispuestos a hacer su parte por el bien común.

“Sentimos que están dándole la espalda a las personas que se vacunaron”, dijo. “No hay juego en equipo. No hay participación en equipo”.

No exponer a los pacientes al COVID

Lejos de abandonar a los pacientes o de violar cualquier credo médico, el mandato de vacunación de Marraccini es buena medicina, dijo Kenneth Goodman, fundador y director del Instituto de Bioética y Política Sanitaria de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Goodman dijo que la desinformación desenfrenada sobre las vacunas contra el COVID-19 y el ambiente hiperpolítico en torno a la ciencia detrás de los medicamentos han creado un “fenómeno sociológico” en el que algunos ciudadanos creen que tienen la libertad de hacer que otros se enfermen.

“Los médicos tienen deberes con sus pacientes, con todos ellos, no solo con el que está jugando con el sistema”, dijo Goodman. “No exponen a sus pacientes a una enfermedad potencialmente mortal”.

El mandato de Marraccini llega en un momento en el que, tras 17 meses de lucha contra la pandemia, muchos en la comunidad de salud debaten la cuestión de cómo asignar los escasos recursos hospitalarios y si hay que racionar la atención a los que no se vacunen.

En la Florida, la mayoría de la Asamblea Legislativa y el gobernador Ron DeSantis se han opuesto firmemente a los mandatos de uso de mascarillas para los estudiantes de escuelas públicas y prohibieron que las empresas, escuelas y entidades gubernamentales pidan a cualquier persona un comprobante de vacunación.

La orden de Marraccini, sin embargo, no entra en conflicto con la prohibición de la Florida de los llamados pasaportes de vacunas.

El Departamento de Salud de la Florida, que está autorizado a imponer multas de hasta $5,000 por violación de la prohibición legal de los pasaportes de vacunas, se puso en contacto con el Herald después de la publicación para señalar que la ley exime a los proveedores de atención a la salud.

Al igual que todos los médicos de la Florida, Marraccini puede optar por poner fin a una relación con un paciente, según la Junta de Medicina del estado, que supervisa la concesión de licencias a los médicos. La junta aconseja a los médicos que sigan las directrices de la Asociación Médica de la Florida cuando rompan los lazos con sus pacientes, incluyendo una notificación adecuada por escrito y ayuda para encontrar un nuevo proveedor.

Marraccini dijo que no está exigiendo una constancia de vacunación para prestar un servicio. Lo que hace es poner fin a la relación con los pacientes que no cumplen, al igual que hace con los que faltan repetidamente a las citas. Y subrayó que no está negando un tratamiento vital a nadie ni abandonando a los pacientes con enfermedades potencialmente mortales que solo ella puede tratar.

“No se trata de castigar a la gente”, dijo. “Sinceramente, he pasado mucho tiempo hablando con la gente. He tenido personas que son profesores que van a enseñar a niños que no están vacunados y ellos [los profesores] no están vacunados. Eso no es bueno para nuestra comunidad. Tengo un gran problema con eso. ... Algunas de estas personas son de alto riesgo. No pueden permitirse enfermarse. He tenido pacientes que han muerto porque tenían miedo de ir al hospital”.

Hospitalizaciones por COVID son muy elevadas en la Florida

Las hospitalizaciones por COVID-19 en la Florida parecen haber alcanzado su punto máximo la semana pasada y han estado disminuyendo durante más de una semana. Sin embargo, las hospitalizaciones relacionadas con el COVID en la Florida siguen siendo altas, con 13,452 pacientes ingresados el martes, la segunda cifra más alta del país después de Texas.

Marraccini, médico familiar certificada, dijo que espera que la nueva política haga una declaración a la comunidad en general sobre la responsabilidad compartida de proteger a los vulnerables, incluidos los niños pequeños que no son elegibles para la vacunación, y para ayudar a aliviar la carga de los pacientes con COVID-19 que abruman a los hospitales.

Para algunos pacientes, el mensaje está resonando.

Holly G., residente de Kendall de 69 años y profesora de escuela jubilada, pidió que el Herald no utilizara su apellido completo por temor a las reacciones de personas hostiles a la vacuna contra el COVID-19. Dijo que había leído un reportaje de Newsweek sobre el mandato de vacunación de Marraccini, y se alarmó por los comentarios negativos que algunos lectores dejaron en línea.

La doctora Linda Marraccini, a la izquierda, habla con su paciente Holly G. durante una visita el 3 de septiembre de 2021. Holly pidió que el Miami Herald no utilizara su apellido completo por miedo a las reacciones por su apoyo al mandato de Marraccini de vacunar a los pacientes. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Orgullosa de su médico

Holly dijo que se vacunó en enero. Ha sido paciente de Marraccini durante 39 años, y dijo que la doctora es meticulosa a la hora de hacer cumplir a los pacientes su calendario de todas las vacunas y medicamentos.

“No es solo una doctora que te dice que te pongas esta vacuna en particular, sino que tienes que ponértelas todas. Te mantiene al día. Cuando vas a un examen físico, te revisa todo. Así que tienes que vacunarte contra la neumonía y el herpes zóster”, dijo la paciente. “Confío en ella”.

Holly dijo que Marraccini toma precauciones para evitar la propagación del coronavirus en su consultorio. Programa las citas con mucha diferencia para que los pacientes no tengan que interactuar en la sala de espera. Les exige que lleven mascarillas en el interior. Y ha permanecido accesible a los pacientes por teleconferencia, llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Cuando Marraccini envió el correo electrónico a los pacientes anunciando el mandato de vacunación el 24 de agosto, Holly dijo que la apoyó.

“Me sentí orgullosa de ella”, dijo. “Piensa que si todos todos los médicos hicieran lo mismo, quizá se vacunaría más gente”.

Pero Marraccini también ha recibido críticas, sobre todo en redes sociales, de quienes la acusan de violar el juramento hipocrático que históricamente hacen los nuevos médicos y que les compromete a mantener ciertas normas éticas.

Goodman, profesor de bioética de la UM, dijo que los médicos están obligados éticamente a atender a sus pacientes, pero no existe una adhesión firme al juramento hipocrático ni a ningún credo en particular.

Los estudiantes de medicina ya no hacen el juramento hipocrático porque es anticuado y aconseja a los médicos no realizar abortos ni operaciones de cálculos renales, dijo. En su lugar, los estudiantes de medicina crean ahora su propio credo o utilizan un híbrido de otras promesas, como el Juramento de Maimónides.

“La gente que cita el juramento hipocrático como los deberes de un médico no ha leído el juramento hipocrático”, dijo Goodman.

Añadió que la relación médico-paciente se basa en la confianza, pero muchos “ideólogos” parecen empeñados en erosionar esos cimientos con información errónea y razonamientos defectuosos sobre la elección personal o la libertad.

“Nos enfrentamos a un fenómeno sociológico absolutamente extraordinario, en el que los ciudadanos comunes piensan que tienen la libertad de enfermar a otras personas”, dijo Goodman. “¿De dónde viene eso? ... ¿Por qué confías en tu médico para que te salve cuando no te has vacunado, pero no para que te aconseje que te vacunes en primer lugar? La respuesta es que fuiste engatusado por los ideólogos, y en la Florida eso incluye a personas en el liderazgo gubernamental”.

La mayoría de los pacientes están a favor del mandato de vacunación

Aunque la pandemia ha sido objeto de desacuerdos políticos desde el principio, Marraccini dijo que no tiene paciencia con aquellos pacientes que minimizan la gravedad del COVID-19 o no siguen sus orientaciones médicas basadas en la evidencia.

Marraccini dijo que “el 99.9 por ciento” de las respuestas de los pacientes al mandato han sido “extremadamente favorables”. Pero algunos se han resistido y ella no espera que vayan a cumplirlo antes del 15 de septiembre. Achaca gran parte de su reticencia a la desinformación generalizada, un motor de la resistencia a las vacunas también citado por el director de Salubridad y la Casa Blanca.

“Me molesta que vengan personas con las que he pasado mucho tiempo hablando. Es evidente que no se identifican conmigo. Muchos de ellos traen la desinformación a todo lo que da”, dijo. “No hay manera, ni forma, de que escuchen esto. Siento que están enfermando a nuestra comunidad”.