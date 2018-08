¿Preparado para el nuevo reto? Tomar cerveza de la boca de un pescado

Si ya participó en el reto de saltar de un auto en movimiento para bailar y en el de inhalar condones, tal vez le interese experimentar con el más reciente: tomar cerveza de la boca de un pescado como lo hizo una estadounidense en una embarcación.

Aimme Lynn, de Port Washington en Wisconsin, grabó la peculiar manera de beber cerveza y el video que publicó en su cuenta de Facebook ya tiene 3.5 millones de reproducciones y lo han compartido más de 25,000 veces.

En las imágenes se ve a la joven arrodillarse en un bote mientras una amiga le acerca a la boca un enorme pescado con el licor, algo que algunas personas calificaron de “asqueroso” y otras, en su mayoría mujeres, criticaron. Pero predominaron los comentarios a favor del #slamminsalmon.

Lynn le contó su experiencia de julio pasado al medio CBS 58.

“Si miras el video, ella (una amiga) lo levantó muy alto. La boca del pez quedó atrapada en mi garganta, así que era como si me estuviera ahogando. Estaba tratando de respirar y no reír al mismo tiempo, así que fue un poco horrible tomar toda la cerveza, supongo”, dijo.

Lynn no consideró el hecho asqueroso, sin embargo, al terminar el reto se puede escuchar en el video decir a la joven “eso fue horrible”.

A pesar de eso muchos proponen ahora en las redes sociales que sea un nuevo reto viral, de acuerdo con el diario El Espectador.

Respondiendo a los comentarios sobre el video, la mujer explicó que lo había hecho por dos razones “Si no eres el primero en hacerlo, eres el último” y “quería hacerlo y me retaron con que no lo haría”, de acuerdo con el portal Delish.

Otra joven, Kristin Marie, también publicó su video participando en el reto.