Perro callejero decidido intenta 5 veces robar un unicornio de peluche en una tienda

Este perro intentó robar el mismo unicornio de peluche cinco veces en una tienda Dollar General de North Carolina. La oficial de Animal Control decidió comprárselo. Duplin County Animal Services photo

Un perro increíblemente testarudo tuvo que ser detenido el domingo en el este de North Carolina, después de que “irrumpiera” varias veces en una tienda para intentar robar el mismo peluche.

Concretamente, un unicornio morado de $10.

Sucedió en un Dollar General del condado de Duplin, y el jefe del Animal Services Department del condado, Joe Newburn, dice que está tan desconcertado como cualquiera por la fijación del perro con el unicornio. El refugio de animales del condado está a unas 80 millas al sureste de Raleigh, en Kenansville.

“La tienda llamó y dijo que tenían un perro callejero en el estacionamiento que entraba una y otra vez en la tienda”, dijo Newburn a McClatchy News.

“Entraba, se dirigía al unicornio e intentaba cogerlo. Lo hizo cuatro o cinco veces antes de que cerraran la puerta y nos llamaran para que fuéramos a buscarlo. Tal vez tenía un animal de peluche como ese en su casa original. No lo sé, pero quería mucho ese unicornio morado”.

El perro acabó consiguiéndolo, pero no por robo, dijo Newburn.

Cuando la tienda llamó, enviaron a la oficial de control animal Samantha Lane, una veterana con ocho años de experiencia que tiene debilidad por las historias tristes, dijo.

Ella llegó y encontró al perro de un año de edad todavía de pie en el estacionamiento, como si esperara una oportunidad para volver a entrar. Así que entró y le compró el unicornio. Lane lo puso en el asiento delantero de la camioneta, y el perro vino de buena gana, dijo Newburn.

La extraña historia fue compartida el lunes en la página de Facebook del refugio, junto con una foto del perro desamparado apoyando su barbilla en el unicornio.

“Esto es lo que pasa cuando entras en el Dollar General para robar el unicornio púrpura ... pero luego llaman a Animal Control para que te encierren por tu irrupción y hurto”, escribió el refugio.

La publicación ha recibido más de 9,000 reacciones, comentarios y compartidos desde el lunes, muchos de ellos de personas que agradecen a Lane su acto de bondad.

Un número cada vez mayor está preguntando sobre la adopción del perro, la cual no será posible hasta el 29 de marzo, dijo Newburn. Los perros deben ser retenidos al menos cinco días antes de ser puestos en adopción. (El viernes, el refugio publicó que el perro tenía un “adoptante y un rescate”, pero no dio detalles.)

Newburn sospecha que el perro podría tener dueño por ahí. Es “muy obediente con las personas” y sigue las órdenes de sentarse, tumbarse y taconear, dice. El personal del refugio llama al perro Sisu, el nombre de un dragón de dibujos animados de la película de Disney “Raya and the Last Dragon”.

“Pudiera ser que simplemente se perdió”, dice Newburn.

Un funcionario de Dollar General dijo a la revista PEOPLE que la cadena con sede en Tennessee está enviando “unos cuantos unicornios púrpura adicionales para la familia adoptiva”, así como un regalo para Lane y una donación de comida para mascotas al refugio.