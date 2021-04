Cocodrilo interrumpe el tráfico, dejando a los conductores en apuros en un bulevar de la Florida

Un cocodrilo grande y extremadamente confiado paralizó el tráfico en las afueras de Tampa, Florida, cuando el reptil errante decidió aparentemente que la 1:30 p.m. era el momento perfecto para cruzar un bulevar de seis carriles cerca de la Interestatal 75.

Sucedió el lunes y el caimán –que se calcula que mide unos 10 pies– hizo esperar a los conductores durante varios ciclos de los semáforos, según explicó la conductora Sue Blockel Juncal a McClatchy News.

Calcula que el enorme animal tardó casi cinco minutos en hacer el recorrido, ayudado por innumerables conductores que se desviaron de su camino para esquivarlo. Juncal afirma que la sensación de preocupación compartida fue conmovedora y divertida, incluida una mujer que no paraba de tocar el claxon y de gritar “¡No lo atropelles!” por la ventanilla de su coche.

“Se paseaba mientras los conductores se movían a su alrededor. Daba cinco pasos, se detenía, daba cinco pasos más y se detenía. Los bocinazos y los coches no parecían molestarle ... como si hubiera hecho todo esto antes”, dijo.

“En cierto modo lo disfruté. Él estaba haciendo lo suyo y nosotros estábamos infringiendo su territorio. He vivido en la Florida desde el 75 y he visto caimanes en campos de golf, pero no así, en medio del tráfico. Era lo suficientemente grande como para que cualquiera que lo golpeara hubiera dañado su coche”.

Al parecer, el caimán estaba tratando de abrirse camino hacia una zona boscosa al otro lado de la carretera, dijo Juncal.

Juncal compartió una foto del incidente el martes en la página de Facebook de Florida Birds and Wildlife, donde la imagen ha acumulado más de 1,100 reacciones. (El grupo de Facebook tiene 29,000 miembros).

Sue Blockel Juncal compartió su foto en la página de Facebook Florida Birds and Wildlife, que cuenta con 29,000 miembros. Facebook screenshot

Varios comentaristas bromearon con que el cocodrilo ignoraba todas las leyes de tráfico de los peatones, al igual que los humanos. Varios señalaron también que habían visto un caimán solitario cruzando la misma intersección en años anteriores, siempre en primavera. Es posible que tenga que ver con la temporada de apareamiento, sugirieron.

Según la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, en abril es cuando los caimanes inician el “cortejo” y el apareamiento se produce en mayo o junio.

La foto de Juncal se publicó el mismo día en que la oficina del alguacil local informó de la captura de un caimán de 10 pies “bajo un coche estacionado en un complejo de apartamentos en Tampa”.

“¡Es la temporada de apareamiento y, en general, los caimanes se vuelven más visibles y activos durante la primavera y el verano!”, publicó la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough. “Cuando las temperaturas suben, su metabolismo aumenta y empiezan a buscar comida”.