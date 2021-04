‘Una máquina rabiosa’. Anuncio de chihuahua ‘demoníaco’ buscando hogar recibe miles de visitas

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

A Prancer no les gustan los hombres, ni los niños ni los gatos. Tampoco le gustan otros perros.

En realidad, el perro chihuahua de dos años es absolutamente “demoníaco”, dijo su madre adoptiva Tyfanee Fortuna, residente de New Jersey en una graciosa, y brutalmente honesta publicación en Facebook donde busca un nuevo hogar para el perro.

“No tiene mucho mercado un perro neurótico, que odia a los hombres, a los animales, a los niños, y se parece a un gremlin”, escribió Fortuna. “Pero tengo que creer que alguien podría adoptar a Prancer, porque ya estoy cansada, y también mi familia”.

Sobre la publicación, que se ha compartido más de 39,000 veces en Facebook, han escrito reportajes periódicos como USA Today, Newsweek, The New York Post y The Huffington Post, entre otros.

Fortuna, que en otra publicación se describe como “de casi 25 años”, dijo que un escritor del programa Saturday Night Live se comunicó con ella para elogiarle lo que escribió.

“Cuando Prancer llegó a mi casa estaba obeso, vestía un suéter de cachemira, y traía un sándwich de tocino con huevo y queso en el huacal en que lo trajeron”, escribió Fortuna. “En ese momento debí saber que este perro sería un problema”.

Después de cierto tiempo en su nueva casa, la difícil personalidad de Prancer se dio a conocer.

“En la actualidad estoy convencida de que él no es un perro verdadero, sino la reencarnación de un traumatizado niño victoriano que ahora acosa a nuestra casa”, escribió Fortuna.

“A Prancer solo le gustan las mujeres”, dijo Fortuna. “Nada más. Odia a los hombres más de lo que las mujeres los odian, lo que es mucho decir. Si usted tiene esposo, ni se moleste en solicitar su adopción, a menos que odie a su esposo”.

Fortuna agregó que nunca ha visto a Prancer cerca de niños, pero da por sentado de que tampoco le gusta estar rodeado de pequeños. Los gatos y otros perros están igualmente descartados.

“No solicite la adopción a menos que le guste que ser atacado como si fuera un muñeco de trapo por una máquina rabiosa de 13 libras”, escribió . “Prancer quiere ser hijo único”.

¿Tiene Prancer algún rasgo positivo?

“Es sumamente leal, aunque para decir un secreto, su complejo no es más que una fachada de su miedo”, escribió Fortuna. “Si alguien lo trata de matar, le garantizo que Prancer escapará chillando. Pero es un compañero ideal: nunca más estará sola”.

A Prancer también le gusta viajar en auto, y es tranquilo y no destruye nada cuando se queda solo en la casa. Su hogar ideal permanente podría ser con una o más mujeres.

“Sé que es difícil encontrar a alguien que quiera un muñeco Chucky en el cuerpo de un perro, pero tengo que intentarlo”, escribió Fortuna.

La publicación en Facebook de Fortuna, que hasta ahora ha tenido 22,000 visitas, tiene también muchos comentarios donde se felicita a Fortuna y a Prancer.

“¡¡¡Este es quizás el mejor perfil de adopción que jamás he leído!!!”, dice un comentario.

“¡¡¡Me encanta y ojalá fuera mío!!!!”, escribió otro visitante.

“Parece ser el perro de mis sueños”, escribió otra persona.

Traducción de Jorge Posada