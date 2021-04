Víbora venenosa muerde a empleado de zoológico — y no existe antídoto para ella

En esta foto del 14 de diciembre de 2018, una venenosa serpiente de arbustos africana se muestra a los periodistas en el zoológico de Woodland Park en Seattle. Un especialista en el cuidado de la vida silvestre del San Diego Zoo está hospitalizado después de ser mordido por una víbora de arbustos africana, dicen las autoridades. AP

Un empleado del San Diego Zoo fue mordido por una víbora venenosa, según autoridades.

Un especialista en el cuidado de la fauna silvestre fue mordido el lunes por una víbora de arbustos africana “mientras estaban en una zona alejada del público”, dijo un funcionario, informó NBC News.

El empleado fue hospitalizado para “evaluación y atención médica”, anunció el San Diego Fire-Rescue Department, según KTLA5. La serpiente estuvo “contenida en todo momento sin riesgo de fuga”, según el zoológico.

“Aunque el San Diego Zoo cuida de varios reptiles venenosos, incidentes como este son muy raros”, dijeron las autoridades.

La víbora de arbustos africana adulta se encuentra en los países de África central y puede llegar a medir unos dos pies, según la Office of the Under Secretary of Defense. Se conoce por su nombre científico “Atheris squamigera”.

El veneno de la víbora es probablemente hemotóxico, lo que puede provocar la coagulación de la sangre, destruir los glóbulos rojos y causar daños en los tejidos u órganos. En la actualidad, no existe ningún antídoto contra el veneno, pero algunas terapias han demostrado su eficacia, según el Departamento de Defensa.