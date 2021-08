¿Qué es esa pequeña pinza? Mujer descubre cangrejo vivo dentro de una ostra cruda mientras cenaba

¿Qué harías si encontraras un cangrejo vivo en tu ostra cruda?

Aunque ver una pequeña pinza saliendo de tu cena puede ser alarmante, muchos comensales la consideran un signo de buena suerte.

Beth Troutman, una personalidad de los medios originaria de North Carolina, se encontró con este raro manjar en un reciente viaje a North Myrtle Beach (South Carolina) para visitar a su familia.

Troutman estaba de vacaciones visitando a su padre en North Myrtle Beach cuando este llevó a la familia a comer a The Oyster Rock, en Calabash (North Carolina), según contó a The Sun News.

Troutman grabó su descubrimiento en un video que publicó en Twitter.

La historia comienza cuando la familia de Troutman pide una docena de ostras de diferentes regiones. Cuando las trajeron, Troutman fue la última persona de la mesa en coger una ostra del plato.

Empezó a exprimir un gajo de limón sobre la ostra cuando se sorprendió.

“¡De repente vi una pequeña pinza salir de la ostra!”, dijo Troutman a The Sun News. Asombrada por lo que veía, tuvo que “cerciorarse de que mis ojos no me estaban engañando”.

Pronto, toda su familia se reunió a su alrededor “examinando la criatura en movimiento”. Anunció su hallazgo al camarero del restaurante, quien se sorprendió como ella por el descubrimiento.

Él llevó la ostra a la cocina para mostrársela al chef.

“Unos minutos más tarde, volvió con la ostra diciéndonos que era un cangrejo guisante y que se consideraba un manjar”, dijo Troutman. “Se considera un manjar y un buen augurio para el afortunado comensal que lo encuentra”.

Troutman dijo que, aunque el cangrejo vivo le impidió comer ostras esa noche, lo consideró un signo de buena suerte.

Los cangrejos viven en las branquias de las ostras, y encontrar uno es una prueba de la frescura de una ostra cruda, dijo Troutman.

El padre de Troutman, sin embargo, estaba encantado y se comió toda la ostra, cangrejo guisante incluido.

Dijo que el cangrejo estaba “ligeramente crujiente y delicioso”.

“Yo, lamentablemente, no pude comer ninguna de las ostras esa noche. Creo que ver cómo se movía el cangrejo me desanimó un poco. Sin embargo, el resto de mi comida estaba deliciosa”, dijo Troutman.