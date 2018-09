Trump dice que los líderes mundiales se rieron con él y no de él

Nadie se ríe de Donald Trump.

El presidente dijo el miércoles que los reportes sobre que los líderes mundiales se rieron de él al comienzo de su discurso en una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas eran “noticias falsas”.

“No se reían de mí. Estaban riéndose conmigo”, aseveró en una conferencia de prensa un día después de que sus homólogos se rieron mientras Trump comenzaba su intervención en la Asamblea y relataba los logros económicos de Estados Unidos bajo su mandato.

“Nos divertimos. No se rieron de mí”, dijo. “Entonces las noticias falsas decían que la gente se rio del presidente Trump. No se rieron de mí. La gente paso un buen rato conmigo. Lo estábamos haciendo juntos. Pasamos un buen rato. Ellos respetan lo que he hecho”.

Trump empezó su discurso del martes diciendo que la economía estadounidense estaba “en un auge nunca visto”. Puntualizó que su gobierno ha tenido más logros en menos de dos años de los que tuvieron cualquiera de sus predecesores en el mismo periodo.

Tras unos pocos comentarios de Trump, la audiencia _que incluía a muchos dirigentes de otros países que escuchaban una traducción a través de audífonos_ comenzó a reírse. Algunos soltaron carcajadas.

Trump pareció sorprenderse, pero luego sonrió y dijo: “No esperaba esta reacción, pero está bien”.