Madre y hermanas de “El Chapo” obtienen visas para EEUU

La madre del convicto capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmó el sábado que la embajada estadounidense en México le otorgó una visa para que ella pueda viajar a Estados Unidos y visitar a su hijo en la cárcel.

Sentada en una silla de ruedas frente a la embajada, Consuelo Loera dijo que las visas para ella y dos de sus hijas fueron aprobadas el sábado.

“Gracias a Dios que me dieron el permiso... la embajada de Estados Unidos”, declaró la mujer con voz débil mientras era rodeada por una multitud de periodistas.

Loera, de 91 años, señaló que hace más de cuatro años que no ve a su hijo y añadió que todavía no ha recibido la visa físicamente y que tampoco ha fijado una fecha para su viaje.

Un funcionario estadounidense se negó a confirmar que la visa fue otorgada.

José Luis González, uno de los abogados de Guzmán, afirmó que Loera recibió un documento al final de la entrevista en que se explica que las autoridades migratorias de Estados Unidos la contactarán en caso de requerir más información. González añadió que las tres mujeres recibieron autorizaciones para viajar.

"¿Ves cómo estaba emocionada?", preguntó González, quien repitió las declaraciones de Loera de que desea abrazar a su hijo.

En caso de poderle llevar algo, mencionó Loera, sería su platillo favorito: enchiladas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presionó a favor de la visa después de recibir una carta de Loera en febrero en la que le pide ayuda.

En la carta, entregada a López Obrador durante una visita a Sinaloa para anunciar un proyecto carretero, Loera se dijo desesperada por ver a su hijo.

El presidente explicó que intervino en el proceso por empatía a la madre. Cuando Guzmán fue declarado culpable en febrero en Estados Unidos, López Obrador dijo: "Que sirva de enseñanza, que sirva de lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo".

"El Chapo", quien lideró el cártel de Sinaloa y que escapó dos veces de cárceles mexicanas antes de ser detenido y extraditado a Nueva York, fue condenado en febrero por dirigir una operación de contrabando a gran escala.

Durante su juicio de tres meses se escucharon relatos de asesinatos espantosos, sobornos a autoridades, cocaína escondida en latas de chiles jalapeños y armas incrustadas de joyas.

Los abogados de Guzmán no negaron sus crímenes, sino que argumentaron que su cliente fue usado como un chivo expiatorio de testigos del gobierno que fueron más malvados que él.

“El Chapo” recibirá la condena este mes y enfrenta una posible cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, elegida para prevenir que protagonice otra de las fugas que le dieron fama en México.

Loera reiteró que ella preferiría que su hijo regresara a México y fuera liberado. Ambas posibilidades son muy poco probables.

Guzmán escapó de una prisión mexicana en 2001 luego de ocho años tras las rejas. Se mantuvo oculto por años hasta que fue nuevamente arrestado en 2014, sólo para fugarse un año después a través de un túnel que daba hasta la regadera de su celda.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca confiscar la fortuna de Guzmán que las autoridades estadounidenses valuaron en 14.000 millones de dólares.