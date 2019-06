Miles de personas exigen a Trump que despida a su asesora Kellyanne Conway

Asesora de Trump: El cambio en Venezuela ‘no pasará de la noche a la mañana’ Kellyanne Conway, asesora del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó durante una rueda de prensa el 30 de abril de 2019 que el cambio en Venezuela "no pasará de la noche a la mañana", pero que Nicolás Maduro "debe irse". Up Next × SHARE COPY LINK Kellyanne Conway, asesora del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó durante una rueda de prensa el 30 de abril de 2019 que el cambio en Venezuela "no pasará de la noche a la mañana", pero que Nicolás Maduro "debe irse".

Más de 15,000 personas han firmado hasta el momento un documento exigiendo al presidente Donald Trump que despida a su asesora Kellyanne Conway por haber violado en repetidas ocasiones la ley al aprovechar su cargo público para hacer campaña a favor del mandatario.

El pasado jueves salió a la luz que Trump recibió un informe en el que la Oficina del Fiscal Especial (OSC, en inglés), una organización oficial independiente que vigila posibles infracciones legales en el gobierno, acusaba a Conway de violar la llamada Ley Hatch en numerosas ocasiones.

Esta legislación prohíbe explícitamente a los funcionarios del gobierno utilizar su posición para influir en las elecciones en el país.

“Las conclusiones de la OSC no tiene precedentes, y semejantes violaciones, así como su desdén por la ley expresado públicamente, dejan claro que el despido de Conway es necesario para preservar el cumplimiento de las leyes”, apunta en la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que fue la que denunció la situación en un primer momento.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

CREW ha publicado este mensaje en su página web, junto a un formulario que permite a los ciudadanos sumarse a esta iniciativa y que, por el momento, cuenta con 15,737 firmas.

Conway, una de las figuras más mediáticas de la Casa Blanca, violó dicha legislación al “denigrar a candidatos presidenciales demócratas en entrevistas de televisión y en las redes sociales, en las que hablaba en desempeño de su cargo oficial” como funcionaria gubernamental, explicó la OSC en su documento.

“Si no se castigan las violaciones (de la ley) de la señora Conway, se enviará un mensaje a todos los empleados federales de que no es necesario que cumplan con las restricciones de la Ley Hatch. Sus acciones erosionan por tanto la base principal de nuestro sistema democrático: el Estado de derecho”, sentenció la OSC.

Lejos de aceptar la culpabilidad de su consejera, este viernes, en una entrevista concedida a la cadena Fox, Trump descartó su despido y dijo creer que “están tratando de privarla de la libertad de expresión”, algo que calificó de “injusto”.

No es la primera vez que Conway es reprendida por la OSC, que el año pasado ya le acusó de haber violado esta ley que data de 1939 al promover en entrevistas la candidatura al Senado de Roy Moore, un ex juez acusado de abuso sexual de menores y que finalmente perdió los comicios.

Conway, de 52 años, fue la tercera y última jefa de campaña de Trump en las elecciones del 2016, y desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2017 ha estado muy involucrada en los temas relacionados con la política partidista y la estrategia electoral.