Juez impide que abogados del gobierno dejen pelea del censo

ARCHIVO - En esta foto del 23 de abril del 2019, activista de inmigración sde congregan en las afueras de la Corte Suprema en Washington mientras los jueces escuchan argumentos sobre el plan del gobierno de Donald Trump de preguntar sobre ciudadanía en el censo del 2020. AP Foto

El Departamento de Justicia no puede remplazar a nueve abogados en una etapa tan avanzada en la disputa sobre si se añade una pregunta de ciudadanía al censo del 2020 en Estados Unidos, dijo un juez.

El juez federal Jesse M. Furman, que meses atrás falló contra la pregunta, frenó el plan del gobierno el martes, un día después de recibir una notificación de tres párrafos del Departamento de Justicia junto con un pronóstico de que el remplazo de abogados no causaría “ninguna perturbación en este asunto”.

"Los acusados no proveyeron ninguna razón, mucho menos ‘razones satisfactorias’ para la substitución de abogados “, escribió Furman, y apuntó que el plazo más inmediato para que los abogados del gobierno presenten sus argumentos escritos en la causa se vence en tres días.

El juez dijo que las reglas locales para las cortes federales en la ciudad de Nueva York requieren que cualquier abogado que pide dejar una causa dé razones satisfactorias para hacerlo. El juez entonces debe decidir el impacto que la retirada del abogado tendrá en el desarrollo del caso ante la corte.

Furman calificó el pedido del Departamento de Justicia de “evidentemente deficiente”, a excepción de dos abogados que dejaron el departamento o la división civil que maneja el caso.

El presidente Donald Trump tuiteó sobre la decisión del juez el martes por la noche, cuestionando si la negativa de cambio de abogados tenía precedentes.

"Ahora el juez nombrado por Obama en el caso del Censo (¿Es Usted Ciudadano de Estados Unidos?) no va a dejar que el Departamento de Justicia use los abogados que quiere. ¿Podría ser ésta la primera vez?”, tuiteó Trump.

La propuesta del nuevo equipo legal se produjo luego que un abogado civil del Departamento que encabezaba el litigio le dijo al secretario de Justicia William Barr que numerosos miembros del equipo preferían no continuar, le dijo Barr a The Associated Press el lunes.