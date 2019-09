Primicia AP: EEUU y El Salvador firmarán acuerdo sobre asilo

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras recorre el muro en la frontera con México, en Otay Mesa, California, junto con el secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McAleenan. AP Foto

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo el viernes que Washington planea firmar un acuerdo para que El Salvador, uno de los países más violentos de Centroamérica, sea un refugio para migrantes que solicitan asilo.

El funcionario dijo que el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, firmará un “acuerdo cooperativo de asilo” con El Salvador en las próximas horas. El funcionario habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

El acuerdo significaría que migrantes de terceros países podrían obtener refugio en El Salvador, a pesar de que muchos salvadoreños huyen de su país y buscan asilo en Estados Unidos. Es parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para obligar a los centroamericanos que solicitan asilo a buscar refugio fuera de Estados Unidos.

Una delegación salvadoreña se encuentra en Estados Unidos y celebra reuniones con las autoridades.