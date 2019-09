Lo que dice el denunciante sobre el presidente de EEUU Donald Trump

Nancy Pelosi anuncia la investigación de destitución de Trump La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el 24 de septiembre de 2019 que lanzará una investigación formal de juicio político sobre el presidente Donald Trump. Up Next × SHARE COPY LINK La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el 24 de septiembre de 2019 que lanzará una investigación formal de juicio político sobre el presidente Donald Trump.

El Congreso de Estados Unidos divulgó el jueves el documento escrito por un denunciante sobre Donald Trump, basado principalmente en el contenido de una llamada entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el 25 de julio de 2019.

Aquí están los puntos principales del documento de nueve páginas.

- Fuentes -

Por el momento, la identidad del autor del informe solo lo conoce el inspector general de los servicios de inteligencia. El denunciante asegura en su informe que recibió la información de más de media docena de funcionarios estadounidenses.

- Ocultamiento -

La Casa Blanca está acusada de registrar el informe de la llamada telefónica en un servidor reservado para contenido clasificado o confidencial. Ese servidor es utilizado por el Consejo de Seguridad nacional para, por ejemplo, las operaciones de inteligencia. Por lo general, estos apuntes de conversaciones se colocan en un servidor que permite que el resto de la administración y los secretarios los consulten.

“Los funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que fueron ‘dirigidos' por abogados de la Casa Blanca para eliminar la transcripción electrónica del sistema informático en el que normalmente se almacenan dichas transcripciones para su coordinación, finalización y distribución a los funcionarios a nivel de gabinete”, agregó.

En el apéndice, agrega: “según los funcionarios de la Casa Blanca con quienes hablé, no fue la ‘primera vez' bajo esta administración que una transcripción presidencial fue colocada en este sistema (…) con el único fin de proteger la información políticamente sensible y no sensible desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

- Injerencia -

Los motivos del informe del denunciante están escritos en el segundo párrafo: “Como parte de mis funciones oficiales, varios funcionarios del gobierno estadounidense me informaron que el presidente de Estados Unidos está usando el poder de su cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en la elección estadounidense de 2020”.

El 25 de julio, después de algunas banalidades, el presidente Trump “utilizó el resto de la llamada para promover sus intereses personales”, en este caso:

-Investigar en Ucrania a su rival político Joe Biden (candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020) y su hijo Hunter.

-Investigar el origen ucraniano por cargos de interferencia rusa en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016.

-Instar a los ucranianos a reunirse con “dos personas explícitamente designadas por el presidente como sus emisarios personales” sobre estos temas, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.

- Canales y presiones paralelas -

El denunciante finalmente rastrea los viajes y declaraciones de Rudy Giuliani como “emisario” de Trump. Informa sobre una reunión de Giuliani en Madrid el 2 de agosto con un asesor del presidente ucraniano, Andriy Yermak.

También explicó que se enteró por fuentes gubernamentales que el nuevo gobierno ucraniano había recibido el mensaje de que la relación entre los dos presidentes dependería de la voluntad de Volodimir Zelenski de “jugar el juego”, en referencia a la ayuda militar estadounidense a Ucrania. En julio, Trump ordenó personalmente la suspensión de esta ayuda, escribe el denunciante.