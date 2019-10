Trump ordenó retirada de embajadora en Ucrania tras quejas de colaboradores

El presidente, Donald Trump, ordenó la retirada de su ex embajadora en Ucrania Marie Yovanovitch tras meses de quejas de colaboradores suyos que no trabajan en el Gobierno, como su abogado personal Rudy Giuliani, informó el jueves el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el periódico, que citó a personas conocedoras del asunto, los colaboradores de Trump alegaron que Yovanovitch estaba intentando socavar la figura del mandatario en el extranjero y obstruyó sus esfuerzos para convencer a Kiev de que investigara al ex vicepresidente, el demócrata Joe Biden.

La retirada de la embajadora la pasada primavera centra parte de la investigación que están llevando a cabo los demócratas de la Cámara Baja del Congreso con el objetivo de abrir un juicio político contra Trump.

Esa investigación se ha desencadenado por las revelaciones sobre una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que el presidente de EEUU. presionó al de Ucrania para que investigara a Biden y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en el país del este de Europa.

Tras la llamada, un informante -supuestamente un agente de la CIA- presentó en agosto una queja, en la que denunció que Trump buscó una injerencia extranjera en las elecciones de 2020, presionando a Ucrania para que investigara a Biden, que se perfila todavía como su principal rival demócrata en esos comicios.

La queja menciona también la marcha de Yovanovitch dentro de los sucesos que allanaron el camino para lo que el informante de los servicios de inteligencia sostiene que fue un abuso de poder por parte de Trump.

Una de las fuentes de The Wall Street Journal apuntó que se comunicó la pasada primavera a funcionarios del Departamento de Estado que la retirada de Yovanovitch era una prioridad para el presidente y que el titular de esa cartera, Mike Pompeo, apoyaba esa medida.

La fuente agregó que funcionarios de dicho departamento le dijeron a la embajadora que no podían protegerla de los ataques del presidente y de sus colaboradores.

En una entrevista con ese mismo diario, Giuliani reconoció que, antes de la retirada de Yovanovitch, él mismo le recordó a Trump que la embajadora se había mostrado contraria al presidente en conversaciones privadas.

Para Giulani, la diplomática había sido, además, un obstáculo en sus esfuerzos para forzar a Ucrania para que investigara a Biden y a su hijo.

La embajadora abandonó el puesto en mayo y, de acuerdo al Departamento de Estado, concluyó su misión conforme a lo previsto y coincidiendo con el cambio de Gobierno en Ucrania.

El periódico destacó que la retirada de la embajadora del país europeo se produjo tres meses antes de cumplir tres años en el puesto, el período habitual para los embajadores.