CVS se disculpa por rechazar identificación de Puerto Rico

La cadena de tiendas CVS se disculpó e indicó que está investigando luego de que sus empleados no permitieron que un estudiante de la Universidad Purdue adquiriera medicina para la gripe que no requiere receta porque no aceptaron su licencia de conducir de Puerto Rico ni su pasaporte estadounidense como identificación válida, y cuestionaron su estatus migratorio.

José Guzmán Payano, quien cursa el primer año de ingeniería en el plantel, dijo que una empleada y un supervisor de turno en una tienda CVS de West Lafayette se negaron a venderle la medicina, alegando una política corporativa que requiere que los clientes presenten una identificación válida emitida por Estados Unidos, Canadá o México.

Puerto Rico es territorio estadounidense y sus habitantes son ciudadanos del país. Washington tomó control de la isla tras la guerra con España de 1898, y en 1917 el Congreso les otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.

Guzmán Payano indicó que intentó explicar que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos, pero la dependienta exigió ver una visa para verificar su estatus migratorio antes de venderle la medicina.

“Y entonces, cuando ella me pidió una visa, me quedé en shock”, afirmó. “Ya no tenía caso hablar más”.

“Es extraño porque Purdue tiene un campus muy amplio. Hay gente de todas partes. ¿Pero no puedo usar mi identificación de Puerto Rico? ¿Ni siquiera mi pasaporte? Esto no debería ocurrir aquí. Punto”, agregó.

Guzmán Payano dijo que salió de la tienda sin comprar la medicina y le llamó a su madre en Puerto Rico para contarle lo que había pasado.

Entonces su madre, Arlene Payano Burgos, recurrió a Facebook para describir el incidente de su hijo del 25 de octubre en una publicación de 944 palabras que ha sido compartida 11.000 veces.

“¡Es innecesario decir que mi hijo, o cualquier otro cliente, no está obligado a revelar su estatus migratorio a ningún empleado de CVS! ¿Qué provocó que la empleada le pidiera su visa? ¿Fue su acento? ¿Fue el color de su piel? ¿Fue la bandera puertorriqueña en la licencia? Lo que haya sido que la impulsó a discriminar a mi hijo encarna exactamente lo que está mal en Estados Unidos de América en la actualidad”, escribió Payano Burgos.

Amy Thibault, portavoz de CVS, indicó que la compañía les ha recordado a sus empleados que una identificación de Puerto Rico se considera válida.

“Estamos comprometidos a asegurar que cada cliente reciba un servicio cortés y sobresaliente en nuestras tiendas, y nos disculpamos con el cliente por su experiencia reciente”, afirmó Thibault. “Estamos investigando este asunto a fondo para saber más sobre lo que ocurrió”.