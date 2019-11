Estudio: Pastizales invasivos causan alza en incendios

La imagen de 2005 proporcionada por Bethany Bradley, profesora de conservación ambiental de la Universidad de Massachusetts, muestra espiguilla, a la derecha, y matorrales invasivos, a la izquierda, cerca de Lovelock, Nevada. Bethany Bradley

A lo largo y ancho de Estados Unidos, las especies invasivas de pastizales están contribuyendo a que aumente la frecuencia de los incendios forestales, en especial en un estado de California propenso a arder, reveló un nuevo estudio.

Doce especies no nativas actúan como "incendiarios", de acuerdo con la coautora del estudio, Bethany Bradley, profesora de conservación ambiental de la Universidad de Massachusetts.

En cualquier lugar que el zacate mediterráneo invade, incluyendo el desierto del sur de California, el fuego arde tres veces más seguido. Y la espiguilla, que cubre aproximadamente una tercera parte de la región conocida como el Oeste intermontano, es un importante factor de incendios, explicó Bradley.

"No me sorprendería en lo absoluto si los pastizales invasivos juegan un rol en los actuales incendios, pero no creo que se los podamos atribuir directamente", dijo Bradley.

Phil Dennison, un experto en incendios de la Universidad de Utah que no participó en la investigación, dijo que los hallazgos del estudio tienen sentido.

"De varias maneras, California ha sido punto de partida para los pastizales invasivos. Gran parte de la perenne pradera nativa de California fue reemplazada por hierbas mediterráneas anuales hace más de un siglo”, detalló Dennison. “Este estudio no se centra en los pastizales invasivos en las áreas que están ardiendo en California, pero los pastizales invasivos contribuyen a los incendios ahí".

Los expertos afirman que las áreas de California que actualmente son arrasadas por las llamas están conformadas más por arbustos y pastizales que por bosques, a pesar de lo que el presidente Donald Trump tuiteó al respecto el fin de semana.

"Este es un problema global", advirtió Mike Flannigan, un experto en incendios de la Universidad de Alberta que tampoco formó parte del estudio. "Pienso que con el cambio climático y la ayuda humana nos estamos trasladando a un mundo de pastizales. Una región que deberían haber mencionado es Hawai, donde los incendios forestales están aumentando en gran parte debido a los pastizales invasivos".

___

Seth Borenstein está en Twitter como @borenbears