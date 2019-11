Bloomberg lanza campaña de publicidad de 100 millones en contra de Trump

El ex alcalde de Nueva York y posible candidato en las primarias del Partido Demócrata, el multimillonario Michael Bloomberg, ha iniciado este viernes una campaña de publicidad, por valor de cien millones de dólares, en cuatro estados de EEUU en contra del presidente Donald Trump.

Como decía el viernes un artículo de The New York Times, Bloomberg aún no ha declarado si se postulará finalmente para presidente en 2020 que, de todos modos, ya está a punto de convertirse en el mayor gastador de la carrera presidencial.

Bloomberg ha iniciado una campaña digital de 100 millones de dólares diseñada para atacar al presidente Trump en los principales estados que serán el campo de batalla principal para decidir las elecciones de 2020.

Los anuncios se están publicando en Internet este viernes en cuatro estados (Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin) y se extenderán hasta el final de la temporada de las primarias demócratas, incluso si Bloomberg decide no participar finalmente.

Bloomberg no aparece en los anuncios y esta campaña se sumará a lo que Bloomberg pueda gastar en esfuerzos para promocionarse para convertirse en el candidato demócrata, si se decanta por ello.

“Tendremos otros anuncios con Mike Bloomberg”, dijo al Times Howard Wolfson, uno de los principales asesores políticos de Bloomberg.

El ex alcalde de Nueva York se está preparando activamente para participar en las primarias presidenciales demócratas.

El multimillonario empresario ha estado sopesando en privado una oferta por la Casa Blanca durante las últimas semanas y aún no ha tomado una decisión final sobre si postularse o no.

Pero en la primera señal de que se está decantando seriamente por presentarse, Bloomberg envió empleados suyos a Alabama para reunir firmas para calificar para las primarias en ese estado.

Bloomberg, que hace unos meses renunció a presentarse a las primarias, llamó la semana pasada a varios demócratas prominentes para decirles que estaba considerando seriamente la carrera, incluido el ex senador Harry Reid, de Nevada, el líder de la mayoría retirado que sigue siendo un referente del poder dominante en el partido.