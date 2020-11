Trump critica a su propio Gobierno y a Pfizer por no anunciar antes la vacuna

El presidente saliente Donald Trump criticó este lunes a Pfizer y a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), una agencia de su propio Gobierno, por no haber anunciado antes los resultados de la vacuna de la farmacéutica.

“La FDA y los demócratas no querían que lograse un TRIUNFO en vacunas antes de las elecciones, así que ha salido cinco días después, ¡como dije todo el tiempo!”, dijo en una serie de tuits Trump, que aún no ha reconocido su derrota electoral.

“Si Joe Biden fuese presidente, no tendrían la vacuna por otros cuatro años, ni la FDA la aprobaría así de rápido. ¡La burocracia hubiese destruido millones de vidas”, sostuvo.

La FDA, el organismo regulador, forma parte del Departamento de Salud y está liderado por el comisionado Stephen Hahn, al que Trump nombró.

“Como he dicho durante mucho tiempo -añadió-, Pfizer y las otras (farmacéuticas) solo iban a anunciar la vacuna después de las elecciones, porque no tenían el coraje de hacerlo antes. Asimismo, la FDA debió haberlo anunciado antes, no con fines políticos, ¡sino para salvar vidas”.

Trump pareció atribuirse así el éxito de Pfizer, que anunció este lunes que su vacuna contra la covid-19 es eficaz en un 90 %, por encima de lo requerido por los reguladores estadounidenses, lo que permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público, algo que podría suceder antes de final de este año.

Aunque Pfizer y el Gobierno de Trump firmaron un contrato para la futura compra de 100 millones de dosis de la vacunas por 1.950 millones de dólares, la farmacéutica no recibió financiación pública para desarrollarla, como si hicieron otras como Moderna y AstraZeneca.

Esta mañana, el vicepresidente de Trump, Mike Pence, también pareció atribuirse el éxito de los ensayos de Pfizer.

“GRANDES NOTICIAS: Gracias a la alianza público-privada forjada por el presidente Trump, Pfizer ha anunciado que su ensayo de vacuna contra el coronavirus es EFECTIVO, previniendo de infección al 90 % de sus voluntarios”, afirmó Pence.