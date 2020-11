Republicanos quedan a un escaño de la mayoría en el Senado de EEUU

Leer más

La derrota de Donald Trump frente a Joe Biden generó alivio en el ala más izquierda del Partido Demócrata, pero para la mayoría de estos progresistas, la llegada del centrista a la Casa Blanca culmina una batalla e inicia otra.

“Ya no estamos en caída libre hacia el infierno”, dijo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (A.O.C), quizás el rostro más visible de la izquierda estadounidense, en una reciente entrevista con el diario The New York Times.