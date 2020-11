EEUU: Nuevo récord de pruebas de COVID-19 que dan positivo

La foto muestra avisos de pruebas de coronavirus en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, 13 de noviembre de 2020. Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord de pruebas que dan positivo, se informó el sábado 14 de noviembre de 2020. AP

El número de personas que dan positivo para el coronavirus en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord diario.

BALTIMORE — The number of people testing positive for the coronavirus has soared to a new daily high in the United States.

Datos de la Universidad Johns Hopkins indican que los casos confirmados el viernes fueron 184.514.

El promedio móvil semanal a siete días de muertes relacionadas con el virus creció de 828 el 30 de octubre a 1.047 el viernes, un aumento de 26%, según Johns Hopkins.

El promedio móvil a siete días de positividad aumentó casi 50% en las últimas dos semanas de 6,4 a 9,6, al tiempo que han aumentado las pruebas realizadas.

El total de contagios en Estados Unidos supera los 10,7 millones, con más de 244.000 muertes, según Johns Hopkins.