En América Latina y Miami, la toma del Capitolio les hacer recordar el caos en sus países

Mientras veían a los frenéticos partidarios de Trump empujar a las fuerzas policiales para entrar a la fuerza al Congreso federal, todo en televisión en vivo el el miércoles, muchos de ellos en América Latina y en Miami que salieron de países abrumados por este tipo de batallas, y los expertos que han visto y estudiado la agitación política en otros lugares, fueron golpeados por una sensación enfermiza de deja vu.

Las turbas agitadas asediando palacios presidenciales para anular elecciones democráticas. El hombre fuerte incitando a a la violencia. Políticos y funcionarios gubernamentales sitiados en el Parlamento. Miedo y conmoción en el extranjero.

Todo parecía demasiado familiar, y para muchos una causa de profunda consternación. Presenciar escenas como en una de las democracias emblemáticas del mundo, en los salones sagrados del Congreso federal nada menos, era hasta ahora inimaginable para la mayoría de los estadounidenses, inmigrantes e incluso extranjeros.

“Me sorprende, cuando veo que Estados Unidos comienza a parecerse a cualquier otro país del mundo”, dijo Robenson Geffrard, reportero político principal del periódico Haití Le Nouvelliste y su estación de radio Magik9 en Puerto Príncipe, Haití, que ha cubierto escenas similares en su país pero quien se sorprendió al ver el caos en Washington DC,

“Cuando ves lo que está pasando, alguien puede preguntar muy bien: ‘¿Es aquí donde ha llegado la democracia? ¿Es esto la democracia estadounidense? “

Mientras la Policía del Capitolio abrumada dio paso a la mafia Trump, muchos con sombreros rojos de MAGA y banderas de Trump voladoras y banderas confederadas, una sesión conjunta del Congreso en curso para finalizar las elecciones presidenciales ganadas por el demócrata Joe Biden se detuvo en lo que los observadores de todas las franjas describieron como un intento de derrocar los resultados de una elección presidencial estadounidense.

Si a los inmigrantes y refugiados que llegaron a Estados Unidos no tuvieron otro remedio que recodar la traumática agitación política que dejaron atrás para llegar a Estados Unidos, los estadounidenses están recibiendo una lección rápida y dolorosa en el vocabulario de la inestabilidad política demasiado común en todo el mundo: la insurrección, el gobierno de de mafia, golpe de Estado, putsch.

Y las consecuencias para Estados Unidos, que durante mucho tiempo se ha posicionado como la autoridad moral y los policías del mundo, se sentirán en el país y en el extranjero, dicen los expertos.

“Esto fácilmente podría haber ocurrido en América Latina”, dijo Christopher Sabatini, miembro senior de esa región en Chatham House, un grupo de estudios independiente con sede en Londres. “Hay una desconfianza de larga data en las instituciones que dificulta el compromiso político y el cambio, especialmente cuando un líder quiere avivar esa división.

“Lo vimos recientemente en Bolivia. Lo hemos visto en Nicaragua. A Estados Unidos siempre le ha gustado creer que estaba por encima del gobierno de la mafia, la cuestión de la insurrección armada, pero claramente no lo estamos. La posición moral de Estados Unidos para poder apoyar legítimamente la movilización popular en, digamos, Venezuela, o denunciar una movilización popular más insidiosa en lugares como Colombia, ha sido profundamente empañada”.

En Bolivia, Evo Morales fue efectivamente expulsado por las protestas y los militares después de unas elecciones controversiales. En Nicaragua, la constante erosión de las instituciones públicas por parte del caudillo Daniel Ortega ha sembrado un profundo escepticismo electoral y político, dijo Sabatini.

Para muchos venezolanos los acontecimientos en el Capitolio federal les hicieron recordar la violencia que ha rodeado numerosas protestas en el país sudamericano en los últimos años, algunas de las cuales han terminado con un alto número de muertos y heridos y daños a la propiedad.

Aquiles Este, un consultor político venezolano en Miami, dijo que los acontecimientos en la capital estadounidense el miércoles recuerdan los ocurridos en naciones menos desarrolladas políticamente.

“Ante el mundo, estamos demostrando que estamos en el mismo punto de vista de muchos países problemáticos. Nos comportamos como una república bananera, no mostramos respeto por las instituciones y demostramos que después de todo lo dicho y hecho habitamos un país donde no hay instituciones sagradas”.

Y como ha demostrado la experiencia en esos otros países inestables, ese es un paso peligroso que generalmente conduce a una espiral de empeoramiento de las consecuencias, dijo.

“La imagen y la posición de Estados Unidos frente al mundo y frente a la propia nación ha sido profundamente herida hoy. Los acontecimientos de hoy muestran que estamos profundamente divididos y que no todos caminamos en la misma dirección, y eso es muy grave”, dijo Este.

Para algunos, las imágenes de las fuerzas del orden en el pleno de la Cámara, con armas de fuego desenfundadas y violencia dentro del Capitolio federal retiraron los ataques contra la Asamblea Nacional Venezolana de 2017.

“Esto es desgarrador”, dijo Eddy Acevedo, vecino de Miami y ex asistente congresual de la ex representante republicana federal Ileana Ros-Lehtinen. “Pensar en las innumerables veces que estuve en la Cámara con la representante Ros-Lehtinen para denunciar comportamientos similares en otros países que se parecían a lo que vimos hoy en el pleno de la Cámara es espantoso y enfurecedor”.

Al igual que los acontecimientos del miércoles en Washington, dijo Sabatini, la inestabilidad en América Latina suele estar arraigada en fuertes divisiones sociales y políticas y en una profunda desconfianza hacia los políticos, las instituciones gubernamentales y las elecciones.

Y si las turbulencias en Estados Unidos aún no se acercan a la Guerra Civil española o a golpes sangrientos en Chile y Argentina —comparaciones fáciles que muchos estaban haciendo en las redes sociales— tiene lecciones a las que los estadounidenses deberían prestar atención, dijo Sabatini.

En Chile, por ejemplo, una constitución democrática después de años de gobierno militar trajo años de estabilidad y prosperidad económica para algunos, pero en última instancia no ha sido suficiente para detener la agitación política porque muchos chilenos sienten que los han dejado fuera, dijo Sabatini.

“En muchos sentidos, nos enfrentamos al mismo dilema que América Latina, y no hay una hoja de ruta. ¿Cómo se reconstruyen las instituciones políticas? No sabemos cómo reconstruyas esa confianza. Esto no tiene precedentes”, dijo.

Para muchos en la región, acostumbrados a severas conferencias de funcionarios estadounidenses sobre la democracia y el respeto por las elecciones libres, los hechos del miércoles fueron una gran ironía.

En Haití, la gente compartió imágenes en las redes sociales el miércoles de unas batallas en 2019 en la Legislatura, cuando los senadores arrojaron muebles para detener el voto de un primer ministro, o cuando un manifestante se infiltró en el Senado y se hizo cargo del cargo de líder.

Un abogado compartió este mensaje satírico en francés sobre un grupo de chat político, burlándose de lo que habría sido la reacción de Estados Unidos si el disturbio del miércoles hubiera ocurrido en Haití:

“La República de Haití advierte a Donald Trump y sus partidarios que respeten las leyes establecidas. Si no, la nación haitiana enviará sus tropas a suelo estadounidense para defender la Constitución y la verdad de las urnas. ¿Se entiende? Mientras tanto, se ha pedido al embajador de la República de Haití en Estados Unidos que inicie un diálogo entre Trump y Biden”.

El embajador de Antigua en Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, Sir Ronald Sanders, emitieron varios tuits durante la insurrección del miércoles en Washington. Condenaron la falta de respuesta de la OEA , que finalmente emitió una declaración.

“Lo que está sucediendo en Estados Unidos es una violación completa de todas las normas democráticas y también del Estado de derecho en un intento flagrante de permanecer en el poder”, dijo en una entrevista. “Si eso hubiera ocurrido en cualquier país en desarrollo, de hecho en cualquier país del mundo, Estados Unidos habría sido los primeros en condenar rotundamente a esas personas, aplicar sanciones contra esos países y tomar medidas en nombre de los derechos humanos, la democracia y los derechos civiles”.

El año pasado, señaló Sanders, la administración de Trump emitió sanciones de visa contra miembros del gobierno de Guyana cuando el entonces presidente del país, David Granger, se negó a aceptar el resultado de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana y utilizó el sistema judicial para tratar de anular la votación.

“Las circunstancias son casi idénticas”, dijo Sanders. “El gobierno de los Estados Unidos aplicó sanciones, aplicó amenazas y afirmó que la democracia estaba en riesgo y exigió todo tipo de concesiones por parte de las partes en Guyana, todas las cuales tenían razón.

“Creo que todas esas cosas eran necesarias, pero no se puede aplicar a otros países y no aplicarlo a sí mismo. Si se aplica un doble rasero se pierde la autoridad de decirle a alguien cualquier cosa cuando lo hace mal”.

Antonio Maria Delgado, redactor de el Nuevo Herald, y Monique O. Madan, redactora del Miami Herald, contribuyeron a este reportaje.