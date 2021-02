Representante republicano lanza comité contra apoyo del partido a Trump

El representante Adam Kinzinger, uno de los 10 republicanos que votó a favor de un juicio político a Donald Trump, está lanzando un comité de acción política para contener al equipo de liderazgo republicano en la Cámara de Representantes y al partido, que considera se han alineado demasiado con el expresidente.

El comité “Country 1st” (El país es primero), develado en un video de seis minutos difundido el domingo, desafiará el rumbo actual de un Partido Republicano que Kinzinger dice que erróneamente se ha convertido en un “partido Trump es primero” para detrimento de la nación, como se vio en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

El congresista mencionó la aparente reticencia de la mayoría de los republicanos de hacer que Trump rinda cuentas por su papel en alentar las protestas violentas, así como el apoyo del partido a legisladores como la representante Marjorie Taylor Greene, quien ha sido criticada por publicaciones que ha efectuado en redes sociales reportadas por varios medios noticiosos en las que ha insinuado su apoyo para matar a políticos demócratas, teorías infundadas de QAnon y opiniones racistas.

El objetivo del comité es decir: “Echemos un vistazo a los últimos cuatro años, qué tan lejos hemos llegado de mala manera”, dijo Kinzinger en el programa “Meet the Press” de la NBC. “Qué tan retrógrados somos, qué tanto diseminamos la oscuridad y división. Y ése no es el partido al que me inscribí. Y creo que la mayoría de los republicanos no se inscribieron para eso”.

“No significa que no debamos contraatacar, defender aquello en lo que creemos, los principios conservadores”, agregó. “Pero cuando le pregunto a la gente ahora qué es un principio conservador, ¿cuántas personas creen que los principios conservadores son sólo cosas como ‘construye un muro’ y ‘embiste al Capitolio y organiza una insurrección’?”.

Kinzinger también criticó el liderazgo del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien inicialmente dijo después de los disturbios que Trump tiene responsabilidad por la violencia. Pero después de reunirse en privado con el expresidente la semana pasada en Florida, McCarthy tuiteó en señal de apoyo: “Unidos y listos para ganar en ’22”.

Kinzinger también mencionó los intentos del Partido Republicano por destituir a la representante Liz Cheney del equipo de liderazgo porque votó a favor del juicio político a Trump.

“Los republicanos deben decir: ya es suficiente”, dice Kinzinger en el video.”Es hora de desconectar la máquina de la indignación, rechazar la política de la personalidad, y hacer a un lado las teorías conspirativas y la ira”.