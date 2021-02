Cuatro años después, el ex abogado de Trump se disculpa con Stormy Daniels

AP

Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, compró el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels en 2016, para que no hablase de su presunta relación con el entonces candidato presidencial. Cuatro años después, en un podcast, Cohen interroga a Daniels sobre esta relación, y se excusa por su actitud en el pasado.

“Sé que te hice sufrir un dolor innecesario”, dice Cohen a Daniels en el podcast, divulgado en la noche del lunes. “Realmente lo siento”.

Al final de su entrevista de una hora y media, Cohen le dice: “Gracias por darme una segunda oportunidad”.

Cohen, que fue durante 10 años el abogado personal de Trump, fue condenado a tres años de cárcel a fines de 2018. Entre otros delitos, fue sentenciado por haber pagado 130,000 dólares a Daniels a cambio de su silencio sobre su presunta relación sexual con el ex magnate inmobiliario devenido presidente de Estados Unidos, en violación de la ley sobre la financiación de las campañas electorales.

Cohen purga su pena en su apartamento de Manhattan a raíz de la pandemia de covid-19. Desde allí difunde regularmente desde septiembre un podcast en el cual ataca a Trump y le acusa de haberlo alentado a cometer crímenes.

En este último episodio, hace detallar a Daniels -a veces de manera muy gráfica- esa noche de 2016 en la que ella asegura que tuvo una relación sexual con Trump.

El relato no es nuevo; la ex actriz porno lo contó ya en un libro que publicó en 2018. Subraya que aunque no fue “físicamente amenazada”, fueron “los 90 segundos más horribles de mi vida”.

Daniels reconoce que la publicidad que le valió la historia le permitió viajar y ganar dinero. Pero si tuviera “una varita mágica” y pudiera dar marcha atrás, “lo haría absolutamente”, dijo.

“Probablemente moriré sola a raíz de esto”, dijo. “¿Quién querrá salir conmigo?”.

Daniels, que demandó a Trump por difamación por tratarla de mentirosa, espera que el caso -actualmente ante la Corte Suprema- “rebote” ahora que Trump dejó la presidencia, y ya se prepara para “una segunda ola” de insultos y amenazas en su contra.