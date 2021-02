Estudio responsabiliza a políticas de Trump de la alta mortalidad por covid

Leer más

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha asegurado que si el Senado absuelve al ex presidente Donald Trump del cargo de incitar a la insurrección no será porque sea inocente, sino “porque el jurado incluye a sus cómplices”.

“Si los republicanos en el Senado no condenan a Trump, no será porque los hechos estén de su lado o sus abogados hayan armado una defensa competente”, ha esgrimido Clinton, que se enfrentó con Trump en las elecciones presidenciales de 2016, donde obtuvo una mayoría del voto popular.