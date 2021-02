Estudio: Clima retrasó migración de algunos dinosaurios

En esta imagen cortesía de Randall Irmis se muestra un modelo de plateosaurus en el Museo Estatal de Historia Natural en Stuttgart, Alemania. (Randall Irmis via AP) AP

Los dinosaurios herbívoros probablemente llegaron al hemisferio norte millones de años después que sus primos carnívoros, un retraso posiblemente provocado por el cambio climático, de acuerdo con un nuevo estudio.

Un nuevo método para calcular las edades de los fósiles de dinosaurios hallados en Groenlandia señala que los herbívoros, llamados sauropodomorfos, tenían unos 215 millones de años de antigüedad, según el estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences. Anteriormente se creía que los fósiles tenían unos 228 millones de años.

Dicha información cambia la manera de pensar de los científicos sobre la migración de los dinosaurios.

Los primeros dinosaurios parecieron desarrollarse todos en primera instancia en lo que hoy es Sudamérica hace unos 230 millones de años o más. Posteriormente se dirigieron al norte y se expandieron por todo el planeta. El nuevo estudio insinúa que no todos los dinosaurios pudieron migrar al mismo tiempo.

Hasta el momento, los científicos no han encontrado un solo ejemplo de la familia más antigua de dinosaurios herbívoros en el hemisferio norte que tenga más de 215 millones de años. Uno de los mejores ejemplos es el plateosaurus, un bípedo vegetariano de 7 metros (23 pies) de altura que pesaba unas 4 toneladas (8.800 libras).

Sin embargo, los científicos aseguran que había dinosaurios carnívoros en todo el mundo hace al menos 220 millones de años, de acuerdo con Randy Irmis, paleontólogo de la Universidad de Utah y que no fue parte del estudio.

Los herbívoros “llegaron tarde al hemisferio norte”, dijo el autor principal del reporte Dennis Kent, de la Universidad Columbia. “¿Por qué tardaron tanto?”

Kent descubrió lo que posiblemente sucedió al investigar sobre la atmósfera y el clima en esa época. Durante el período triásico, hace 230 millones de años, los niveles de dióxido de carbono eran 10 veces más altos que en la actualidad. Era un mundo más caliente y sin capas de hielo en los polos, y con dos largas extensiones desérticas al norte y sur del ecuador, comentó.

Dichas regiones eran tan áridas que no había suficiente vegetación para que los sauropodomorfos sobrevivieran el trayecto, pero había suficientes insectos para alimentar a los carnívoros, dijo Kent.

Pero luego, hace unos 215 millones de años, los niveles de dióxido de carbono bajaron brevemente a la mitad y eso permitió que los desiertos tuvieran un poco más de vegetación, por lo que los sauropodomorfos pudieron migrar finalmente.

Aunque el estudio tiene sentido, hay una posible falla, de acuerdo con el experto en dinosaurios de la Universidad de Chicago Paul Sereno: El hecho de que no se hayan encontrado fósiles de herbívoros de más de 215 millones de años en el hemisferio norte no significa que no hubiera sauropodomorfos. Es posible que simplemente los fósiles no hayan sobrevivido, dijo.