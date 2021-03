Reportes: Asesor de Cuomo sondea lealtad al gobernador

En esta imagen del 3 de marzo de 2010, Larry Schwartz, añejo asesor del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, escucha una conferencia de prensa en el Capitolio estatal de Albany, Nueva York. (AP Foto/Mike Groll) AP

Un añejo asesor del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que encabeza la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la entidad, ha estado llamando a ejecutivos de los condados para evaluar su lealtad hacia el gobernador demócrata que es investigado por conducta sexual indebida, según reportes de The Washington Post y The New York Times.

Un ejecutivo demócrata de un condado, quien no fue identificado por los periódicos, quedó tan perturbado con la llamada del “zar” de vacunación Larry Schwartz que presentó una denuncia de violación a la ética ante la unidad de integridad pública del Departamento de Justicia estatal el viernes, reportaron los diarios.

El ejecutivo temía que el abasto de vacunas en el condado pudiera resultar perjudicado si él no decía que sí apoya a Cuomo, de acuerdo con el reporte del Post.

Schwartz se desempeñó como secretario del gobernador de 2011 a 2015, y desde entonces ha asesorado a Cuomo en forma intermitente. Reapareció en la primavera pasada para apoyar al gobierno con la respuesta a la pandemia del coronavirus.

Schwartz, quien trabaja como voluntario en la dirección de distribución de inoculaciones en Nueva York, admitió haber hecho las llamadas a ejecutivos de los condados, pero declaró al Post que no tocó el tema de las vacunas durante las conversaciones.

“No hice nada malo”, declaró al diario. “Siempre me he comportado de acuerdo con un elevado estándar ético”.

Sin embargo, las llamadas telefónicas podrían generar interrogantes de que la política se esté entremezclando con la respuesta del estado a la pandemia.

“Las personas no ven las llamadas que salen de la residencia del gobernador como de alguien que realiza una función y luego ejerce otra", dijo Arthur Caplan, director de ética médica en la facultad de medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “Si controlas un suministro vital de un recurso capaz de salvar vidas como lo son las vacunas, tienes una enorme cantidad de influencia implícita cuando preguntas por afinidades políticas”.

Cuomo enfrenta acusaciones de que acosó sexualmente o se comportó de forma indebida con seis mujeres, incluyendo varias excolaboradoras. El gobernador ha negado haber tocado a ninguna mujer de manera inapropiada.

Cuomo, que está en su tercer período, ha rechazado las exhortaciones de otros demócratas a que presente su renuncia, incluyendo los dos senadores federales del estado, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, y les ha pedido a los neoyorquinos aguardar los resultados de la investigación que encabeza la secretaria estatal de Justicia Letitia James.

Schwartz declaró al Post que las llamadas que hizo para evaluar el respaldo político a Cuomo fueron distintas al papel que desempeña en las labores de vacunación.

“Sí hablé con varios ejecutivos de condado de todo el estado para determinar si mantenían su postura pública de que existe una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia del estado y de que deberíamos esperar los resultados de dicha investigación antes de sacar una conclusión”, escribió en un correo electrónico.

Beth Garvey, abogada interina del gobernador, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press a través de un portavoz de Cuomo que cualquier aseveración de que Schwartz “actuó de manera poco ética o en cualquier forma que no sea conforme a los mejores intereses de los neyorquinos a los que sirvió de manera desinteresada es completamente falsa”.

“Larry respondió a nuestro llamado como voluntario en marzo y desde entonces ha trabajado día y noche para ayudar a Nueva York durante esta pandemia, primero manejando la capacidad de atención de enfermos y procurando los suministros necesarios para el estado, implementando las labores de rastreo de contactos, y ahora asistiendo con la distribución de las vacunas”, indicó en el comunicado.