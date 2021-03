¿Cuántos caimanes ves en esta foto del pantano de Georgia? Se le fue uno a los expertos

¿Puedes encontrar a todos los caimanes en esta foto del pantano de Georgia? Resulta que el agua oscura es un disfraz perfecto para los reptiles mientras cazan. UGA Marine Extension and Georgia Sea Grant Coastal Ecology Lab photo

Una inquietante foto tomada en el Pantano Okefenokee de Georgia demuestra que incluso los expertos pueden ser engañados por los caimanes.

La imagen, tomada el pasado invierno, fue compartida en Facebook a principios de este mes por Georgia’s Coastal Ecology Lab, que retó a la gente en redes sociales a poner a prueba sus habilidades.

“El agua oscura puede dificultar especialmente la detección de los caimanes, ya que su piel oscura se confunde con el agua negra”, escribió el laboratorio. “Hay tres jóvenes caimanes escondidos en el fondo del agua negra. ¿Eres capaz de encontrarlos a todos?”

El laboratorio dio a la gente una semana para encontrarlos. Sin embargo, muchos solo vieron un caimán, sentado hasta el cuello en el agua y mirando fijamente a la cámara.

Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un usuario juró que había visto cuatro caimanes, los marcó y publicó la foto en la página de Facebook del laboratorio.

Y tenía razón.

“Sin duda hay cuatro caimanes en esta foto”, respondió el laboratorio. “Gracias por hacernos saber que se nos pasó uno. ... Esto solo demuestra lo bueno que es el #camuflaje de un caimán”.

No ver a un caimán en cualquier pantano es peligroso, pero el de Okefenokee, de 438,000 acres, está lejos del promedio, según informa el U.S. Fish and Wildlife Service.

Es uno de los mayores pantanos del continente: Una “ciénaga llena de turba de 7,000 años de antigüedad dentro de una enorme depresión en forma de platillo que en su día formó parte del fondo del océano”. Es el hogar de innumerables serpientes venenosas (boca de algodón y de cascabel), insectos mordedores e incluso plantas carnívoras.

También están los caimanes. Se calcula que Okefenokee alberga entre 10,000 y 13,000 caimanes (según Sherpa Guides), que se mezclan perfectamente en el agua, muy manchada por la vegetación en descomposición.

Los biólogos de la fauna silvestre creen que la más vieja del pantano es una caimán llamada Suzie, que tiene entre 60 y 80 años, según una publicación en Facebook del 1º de marzo. “Le falta el ojo derecho y tiene una protuberancia en el lado izquierdo del estómago que hace que se ladee cuando nada”, escribió el laboratorio.

The Coastal Ecology Lab, que forma parte de la University of Georgia, está trabajando en un estudio sobre caimanes que implica colocarles etiquetas satelitales para su seguimiento. Los responsables del laboratorio informaron en diciembre de que el caimán más grande del estudio mide 11 pies, 5 pulgadas y pesa más de 400 libras.