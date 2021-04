‘Despejen el Capitolio’, pidió Pence. La cronología detallada del asalto del 6 de enero

Desde una habitación segura en el Capitolio el 6 de enero, mientras los alborotadores golpeaban a la policía y destrozaban el edificio, el vicepresidente Mike Pence trató de hacer valer el control. En una llamada telefónica urgente al secretario de Defensa en funciones, emitió una demanda sorprendente.

“Despejen el Capitolio”, dijo Pence.

En otra parte del edificio, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hacían un llamado igualmente terrible a los líderes militares, pidiendo al Ejército que desplegara la Guardia Nacional.

“Necesitamos ayuda”, dijo con desesperación Schumer, demócrata por Nueva York, más de una hora después de que se abriera una brecha en la cámara del Senado.

En el Pentágono, los funcionarios discutían los informes de prensa de que el caos no se limitaba a Washington y que otras capitales estatales enfrentaban una violencia similar en lo que tenía los ingredientes de una insurrección nacional.

“Debemos establecer el orden”, dijo el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, en una llamada con los líderes del Pentágono.

Pero el orden no se restablecería en horas.

Estos nuevos detalles sobre el motín mortal están contenidos en un documento no revelado previamente preparado por el Pentágono para uso interno que fue obtenido por The Associated Press y examinado por funcionarios gubernamentales actuales y anteriores.

La sucesión de acontecimientos agrega más comprensión sobre el estado de miedo y pánico mientras se desarrollaba la insurrección, y pone al descubierto la inacción del entonces presidente Donald Trump y cómo ese vacío contribuyó a dar una respuesta más lenta por parte del ejército y las fuerzas del orden. Muestra que los errores de inteligencia, los errores tácticos y las demoras burocráticas fueron eclipsados por la incapacidad del gobierno para comprender la escala y la intensidad de un levantamiento violento de sus propios ciudadanos.

Sin Trump comprometido, le tocó a los funcionarios del Pentágono, un puñado de asesores de alto rango de la Casa Blanca, los líderes del Congreso y el vicepresidente se refugiaron en un búnker seguro para manejar el caos.

Si bien la relación de acontecimientos ayuda ver el frenesí de la crisis, el documento, junto con horas de testimonio jurado, proporciona solo una imagen incompleta sobre cómo la insurrección pudo haber avanzado con una fuerza tan rápida y letal, interrumpiendo la certificación del Congreso de Joe Biden como presidente y retrasando la transferencia pacífica del poder, el sello distintivo de la democracia estadounidense.

Los legisladores, protegidos hasta el día de hoy por tropas de la Guardia Nacional, escucharán al inspector general de la Policía del Capitolio la semana que viene.

“Cualquier minuto que se pierda, necesito saber por qué”, dijo el mes pasado la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, presidenta del Comité de Reglas y Administración del Senado, que está investigando el asedio.

La sucesión de acontecimientos llena algunos de esos vacíos.

A las 4:08 p.m. el 6 de enero, mientras los asaltantes deambulaban por el Capitolio y después de llamar amenazadoramente a Pelosi, demócrata por California, y gritar para que se ahorcara a Pence, el vicepresidente estaba en un lugar seguro, llamando a Christopher Miller, el secretario de defensa en funciones y exigiendo respuestas.

Hubo una ruptura muy pública entre Trump y Pence, con Trump furioso porque su vicepresidente se negó a detener la certificación del Colegio Electoral.

Interferir en ese proceso fue un acto que Pence consideró inconstitucional. La Constitución deja en claro que el papel del vicepresidente en esta sesión conjunta del Congreso es en gran parte ceremonial.

La llamada de Pence a Miller duró solo un minuto. Pence dijo que el Capitolio no era seguro y pidió a los líderes militares un límite para asegurar el edificio, según el documento.

A estas alturas ya habían pasado dos horas desde que la turba abrumó a la Policía del Capitolio que no estaba preparada para una insurrección. Los asaltantes irrumpieron en el edificio, tomaron el Senado y desfilaron hasta la Cámara. A su paso, dejaron destrucción y escombros. Decenas de oficiales resultaron heridos, algunos de gravedad.

Solo tres días antes, los líderes del gobierno habían hablado sobre el uso de la Guardia Nacional. En la tarde del 3 de enero, mientras los legisladores tomaban juramento para la nueva sesión del Congreso, Miller y Milley se reunieron con miembros del gabinete para discutir el 6 de enero. También se reunieron con Trump.

En esa reunión en la Casa Blanca, Trump aprobó la activación de la Guardia Nacional de D.C. y también le dijo al secretario de Defensa en funciones que tomara las medidas necesarias a medida que se desarrollaban los hechos, según la información obtenida por AP.

Al día siguiente, 4 de enero, los funcionarios de la defensa hablaron por teléfono con los miembros del gabinete, incluido el fiscal general interino, y finalizaron los detalles del despliegue de la Guardia

El papel de la Guardia se limitó a las intersecciones de tráfico y los puestos de control alrededor de la ciudad, basado en parte en estrictas restricciones impuestas por los funcionarios del distrito. Miller también autorizó al Secretario del Ejército Ryan McCarthy a desplegar, si fuera necesario, la fuerza de reacción de emergencia de la Guardia de D.C. estacionada en la Base Conjunta Andrews.

La administración Trump y el Pentágono desconfiaron de una fuerte presencia militar, en parte debido a las críticas que enfrentaron los funcionarios por los esfuerzos aparentemente duros de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden para contrarrestar los disturbios civiles después del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis.

En particular, el uso de helicópteros por parte de la Guardia de D.C. para sobrevolar multitudes en el centro de Washington durante esas manifestaciones generó críticas generalizadas. Ese movimiento no autorizado llevó al Pentágono a controlar más de cerca a la Guardia de D.C.

“Hubo muchas cosas que sucedieron en la primavera por las que se criticó al Departamento”, dijo Robert Salesses, quien se desempeña como subsecretario de defensa para la defensa nacional y la seguridad global, en una audiencia del Congreso el mes pasado.

En la víspera del mitin de Trump el 6 de enero cerca de la Casa Blanca, las primeras 255 efectivos de la Guardia Nacional llegaron al distrito y la alcaldesa Muriel Bowser confirmó en una carta a la administración que no se necesitaba ningún otro apoyo militar.

En la mañana del 6 de enero, las multitudes comenzaron a reunirse en la Elipse antes del discurso de Trump. Según los planes del Pentágono, el secretario de Defensa en funciones solo sería notificado si la multitud supera las 20,000 personas.

En poco tiempo quedó claro que la multitud tenía mucho más control de los eventos que las tropas y las fuerzas del orden allí para mantener el orden.

Trump, poco antes del mediodía, estaba dando su discurso y les dijo a sus partidarios que marcharan hacia el Capitolio. La multitud en el mitin fue de al menos 10,000. A la 1:15 p.m., la marcha estaba en camino hacia allí.

Cuando los manifestantes llegaron a los terrenos del Capitolio, algunos se volvieron violentos de inmediato, atravesaron las débiles barreras policiales frente al edificio y golpearon a los agentes que se interponían en su camino.

A la 1:49 p.m., cuando la violencia se intensificó, el entonces jefe de policía del Capitolio, Steven Sund, llamó al general de división William Walker, comandante general de la Guardia Nacional de DC, para solicitar ayuda.

La voz de Sund estaba “quebrada de emoción”, dijo Walker más tarde a un comité del Senado.

Walker llamó de inmediato a los líderes del Ejército para informarles de la solicitud. Veinte minutos después, alrededor de las 14:10 horas, los primeros asaltantes comenzaban a irrumpir por las puertas y ventanas del Senado. Luego iniciaron una marcha por los pasillos de mármol en busca de los legisladores que contaban los votos electorales.

Las alarmas dentro del edificio anunciaron un cierre.

Sund volvió a llamar frenéticamente a Walker y pidió al menos 200 miembros de la Guardia “y que envíe más si están disponibles”.

Pero incluso con la preparación avanzada a nivel de gabinete, no hubo ayuda inmediatamente en camino.

Durante los siguientes 20 minutos, mientras los senadores corrían a ponerse a salvo y los asaltantes irrumpían en la cámara y hurgaban en escritorios, el secretario del ejército McCarthy habló con el alcalde y los líderes del Pentágono sobre la solicitud de Sund.

En el anillo E del tercer piso del Pentágono, los altos líderes del Ejército estaban apiñados alrededor del teléfono en lo que describieron como una llamada de “pánico” de la Guardia de D.C. Cuando se hizo evidente la gravedad de la situación, McCarthy salió disparado de la reunión, corrió por el pasillo hasta la oficina de Miller y entró en una reunión.

A medida que pasaban los minutos, los insubordinados rompían entradas adicionales en el Capitolio y se dirigían a la Cámara. Rompieron vidrios en las puertas que conducían a la Cámara e intentaron ingresar mientras un grupo de legisladores seguía atrapado adentro.

A las 2:25 p.m., McCarthy le dijo a su personal que se preparara para trasladar la fuerza de reacción de emergencia al Capitolio. La fuerza podría estar lista para moverse en 20 minutos.

A las 2:44 p.m., Ashli Babbitt, partidaria de Trump, recibió un disparo mortal de un oficial de policía del Capitolio cuando intentaba trepar por una ventana que conducía al piso de la Cámara.

Poco después de las 3 p.m., McCarthy brindó “aprobación verbal” de la activación de 1,100 tropas de la Guardia Nacional para apoyar a la policía de D.C. y el desarrollo de un plan para las tareas de despliegue de las tropas, ubicaciones y tamaños de unidades.

Minutos más tarde, la fuerza de reacción de emergencia de la Guardia salió de la Base Conjunta Andrews hacia la Armería de D.C. Allí, se prepararían para dirigirse al Capitolio una vez que Miller, el secretario de Defensa en funciones, diera su aprobación final.

Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto estableció una videollamada por teleconferencia que permaneció abierta hasta aproximadamente las 10 p.m. esa noche, lo que permite al personal comunicar rápidamente cualquier actualización a los líderes militares.

A las 3:19 p.m., Pelosi y Schumer estaban pidiendo ayuda al Pentágono y les dijeron que la Guardia Nacional había sido aprobada.

Pero los líderes militares y policiales lucharon durante los siguientes 90 minutos para ejecutar el plan mientras el Ejército y la Guardia llamaban a todas las tropas desde sus puntos de control, les entregaban nuevos equipos, presentaban un nuevo plan para su misión y les informaban sobre sus deberes.

Las tropas de la Guardia habían sido preparadas solo para tareas de tráfico. Los líderes del ejército argumentaron que enviarlos a una situación de combate volátil requería instrucción adicional para mantenerlos seguros a ellos y al público.

A las 3:37 p.m., el Pentágono envió sus propias fuerzas de seguridad para proteger las casas de los líderes de la defensa. Aún no habían llegado tropas al Capitolio.

A las 3:44 p.m., los líderes del Congreso intensificaron sus súplicas.

“Dígale a POTUS que twittee que todo el mundo debería irse”, imploró Schumer a los funcionarios, utilizando el acrónimo del presidente de los Estados Unidos. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, demócrata por Maryland, preguntó sobre el llamado al servicio militar activo.

A las 3:48 p.m., frustrado porque la Guardia de D.C. no había desarrollado completamente un plan para conectarse con la policía, el secretario del Ejército corrió desde el Pentágono a la sede de la policía de D.C. para ayudar a coordinar con las fuerzas del orden.

Trump rompió su silencio a las 4:17 p.m. y tuiteó a sus seguidores que “se vayan a casa y se vayan en paz”.

Aproximadamente a las 4:30 p.m., se finalizó el plan militar y Walker tuvo la aprobación para enviar a la Guardia al Capitolio. Los informes de capitales de estados violados en otros lugares resultaron ser falsos.

Aproximadamente a las 4:40 p.m. Pelosi y Schumer volvieron a hablar por teléfono con Milley y los líderes del Pentágono, pidiéndole a Miller que asegurara el perímetro.

Pero la acritud se estaba volviendo obvia.

El liderazgo del Congreso en la convocatoria “acusa al aparato de Seguridad Nacional de saber que los manifestantes planeaban llevar a cabo un asalto al Capitolio”, decía la cronología.

La llamada dura 30 minutos. El portavoz de Pelosi reconoce que hubo una breve discusión sobre las evidentes fallas de inteligencia que llevaron a la insurrección.

Pasaría otra hora antes de que el primer contingente de 155 miembros de la Guardia estuviese en el Capitolio. Vestidos con equipo antidisturbios, comenzaron a llegar a las 5:20 p.m.

Comenzaron a sacar a los asaltantes, pero hubo pocos arrestos, si es que hubo alguno, por parte de la policía.

A las 8 pm. el Capitolio fue declarado seguro.