Un popular profesor es asesinado al intentar robar a un miembro de un cártel de drogas mexicano

Un popular profesor del estado de North Carolina, descrito por sus familiares y amigos como un devoto padre, profesor y entrenador, resultó herido de muerte en un tiroteo cuando él y su cuñado intentaban robar a los miembros de un cártel de drogas mexicano, reveló el miércoles el alguacil del Condado de Alamance en NC, Terry Johnson.

Barney Dale Harris, de 40 años, era profesor de español y entrenador de los equipos masculinos de baloncesto y atletismo de la Union Academy Charter School en Monroe, según su familia y la escuela.

Fue encontrado muerto el 8 de abril en el dormitorio de una casa rodante del Condado de Alamance que Johnson calificó de “depósito” de drogas.

‘Peor que cualquier zona de guerra’. El asesinato de un profesor revela la creciente presencia de los cárteles de la droga en North Carolina.

El Condado de Alamance está al este de Greensboro, a lo largo de las carreteras interestatales 85 y 40; 55 millas al oeste de Raleigh y a 115 millas de Charlotte.

Justo antes de la 1 a.m. del 8 de abril, el 911 del Condado de Alamance recibió múltiples llamadas de disparos en una casa rodante en Wyatt Road en Green Level, informó la Oficina del Alguacil. Los agentes encontraron a dos individuos con heridas de bala.

Harris recibió numerosos disparos durante lo que el alguacil describió como un “tiroteo al estilo del viejo Oeste” entre dos grupos criminales, uno de los cuales eran Harris y su cuñado, según Johnson.

Los agentes encontraron a Harris con un pasamontañas, guantes y un chaleco antibalas, dijo Johnson.

Harris y su cuñado, Steven Alexander Stewart Jr. de Wadesboro, entraron en la casa esperando que llegara un miembro del cártel para robarle drogas y dinero, dijo el alguacil.

Cuando Alonso Beltrán Lara llegó, lo sacaron, lo ataron los pies y le dispararon dos veces en la cabeza, “al estilo de una ejecución”, según Johnson, quien describió a Lara como un narcotraficante del cártel de Jalisco Nueva Generación. Lara estaba vivo cuando llegaron los agentes y fue declarado muerto en un hospital, dijo el alguacil.

El cártel es reconocido como el más poderoso y peligroso de México en los últimos años, según numerosos reportes de medios nacionales.

Acusación de asesinato contra el cuñado

El domingo, Stewart Jr., de 32 años, fue arrestado y acusado de robo en primer grado y de asesinato en primer grado, según el alguacil. Stewart Jr. está detenido sin derecho a fianza en el Alamance County Detention Center.

En agosto, Harris fue acusado en el Condado de New Hanover de un delito menor de armas relacionado con la portación de un arma oculta, según registros públicos. Al momento de su muerte, estaba pendiente una fecha de juicio.

En una conferencia de prensa el miércoles, Johnson comentó que los oficiales encontraron más de 30 casquillos dentro y fuera de la casa rodante donde Harris fue asesinado, y agujeros de bala en otras tres casas rodantes.

“El tráiler parece haber sido saqueado”, agregó el alguacil. “Estaban buscando dinero o drogas, o ambas cosas”.

También se encontró una bolsa que contenía 1.2 kilos de cocaína, unas 2.6 libras, y unos $7,000 en efectivo, informó la Oficina del Alguacil.

Johnson dijo que no le sorprendía que el cártel más peligroso de México hubiera intentado instalarse en su condado.

“El corredor de la I-85 y la I-40 ha hecho que el Condado de Alamance sea un gran lugar para depositar sus drogas”, explicó, señalando las recientes e importantes redadas de drogas relacionadas realizadas por sus oficiales.

Johnson advirtió que los miembros del cártel pueden buscar venganza por la muerte de Lara.

“Hasta el día de hoy, como alguacil, le diré que todavía me preocupa alguna represalia, porque los cárteles mexicanos, no olvidan, van a hacer pagar a alguien, en algún lugar”, declaró. “Y eso me preocupa mucho como alguacil de este condado”.

Una camioneta avanza por la entrada de la escuela Union Academy Charter en Monroe, North Carolina, el miércoles 14 de abril de 2021. Barney Dale Harris, profesor y entrenador de la escuela, fue asesinado en un tiroteo relacionado con un cártel de drogas en North Carolina la semana anterior. David T. Foster III dtfoster@charlotteobserver.com

Colecta para la familia de Harris

Una página de GoFundMe para la esposa de Harris y sus tres hijos ha recaudado $23,130.

“El estímulo y la motivación que daba tanto a sus estudiantes como a los atletas no tenía precio”, según la página.

Al día siguiente de la muerte de Harris, su escuela publicó un comunicado en redes sociales que ya borró.

“La comunidad de la UA está de luto por la inesperada pérdida del profesor y entrenador Barney Harris”, publicó la escuela. “Se pide a los estudiantes de la UA, al personal y a las familias que lleven la ropa de espíritu de la UA el lunes 12 de abril para celebrar la vida del entrenador Barney Harris, cuyo lema ‘Todo amor... Sin Miedo’ será para siempre una parte de lo que somos como escuela”.

La escuela emitió otro comunicado el miércoles, después de que el alguacil diera a conocer detalles sobre el tiroteo y el papel de Harris.

“La familia de Union Academy quedó conmocionada y devastada al escuchar la información y continuará centrándose en el apoyo a nuestros estudiantes y familias”, según la declaración obtenida por el socio de noticias de Observer, WBTV.

Este artículo fue actualizado el 15 de abril.

Contribuyeron los redactores del Charlotte Observer Adam Bell y Anna Douglas y el reportero Aaron Sánchez-Guerra de The (Raleigh) News & Observer.