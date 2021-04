Barack y Michelle Obama: Los afroamericanos son tratados de manera diferente

Foto de archivo. La ciudad de St. Petersburg, en la costa oeste de Florida (EEUU), renombrará su biblioteca principal en honor al expresidente Barack Obama (2009-2017), el primero de raza negra, como parte de la celebración este mes de la Historia Afroamericana en el país. EFE

El ex presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y la ex primera dama Michelle Obama destacaron este martes la decisión de un jurado que declaró culpable al ex policía blanco Derek Chauvin de la muerte de George Floyd, pero consideraron que la “verdadera justicia” exige que se acepte el hecho de que “los afroamericanos son tratados de una manera diferente”.

“Hoy, un jurado en Mineápolis hizo lo correcto”, afirmaron los Obama, el único matrimonio afroamericano hasta ahora en llegar a la Casa Blanca, en un comunicado que difundieron después de conocerse el veredicto unánime en el juicio de Floyd, cuya muerte, el 25 de mayo de 2020, fue el detonante de una ola de manifestaciones que sacudió a EEUU.

Ambos recordaron que la muerte de Floyd resonó “en todo el mundo”, pero siempre existió la pregunta más básica: “¿Se haría justicia?”.

“En este caso, al menos, tenemos nuestra respuesta. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que la verdadera justicia es mucho más que un solo veredicto en un solo juicio. La verdadera justicia requiere que aceptemos el hecho de que los afroamericanos son tratados de manera diferente, todos los días”, subrayaron.

Y señalaron que además requiere reconocer que “millones de nuestros amigos, familiares y conciudadanos viven con el temor de que su próximo encuentro con las fuerzas del orden público sea el último”.

“Aunque el veredicto de hoy puede haber sido un paso necesario en el camino hacia el progreso, dista mucho de ser suficiente. No podemos descansar”, sentenciaron Barack y Michelle Obama, que pidieron seguir adelante con “reformas concretas” para reducir y eliminar los prejuicios raciales en el sistema de justicia penal y ampliar las oportunidades económicas de las comunidades marginadas.

“Podemos sacar fuerzas de los millones de personas -especialmente jóvenes- que han marchado y protestado y se han manifestado durante el último año arrojando luz sobre la inequidad y pidiendo un cambio. La justicia está más cerca hoy no solo por este veredicto, sino por su trabajo”, afirmaron.

Ambos enviaron sus oraciones a la familia de Floyd, y se dijeron comprometidos a garantizar a todos los estadounidenses la justicia plena que “a George y tantos otros se les ha negado”.