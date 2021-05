El panel supervisor de Facebook mantiene el veto a Donald Trump de la red social

Leer más

El ex presidente Donald Trump (2017-2021) lanzó este martes su propia plataforma digital con el objetivo de comunicarse con sus seguidores, más de tres meses después de haber sido vetado o suspendido de forma temporal en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, entre otras.

La plataforma “From the Desk of Donald J. Trump” (Desde el despacho de Donad J. Trump) recoge videos del ex presidente republicano, sus declaraciones en los comités de acción política (PAC) enviadas por correo electrónico y otras noticias y permite hacer contribuciones.