Los republicanos no pueden renunciar a Trump, a pesar de su retórica electoral

El hijo de Rudy Giuliani, el ex alcalde neoyorquino y abogado de Donald Trump, confirmó este martes que se presentará como candidato a gobernador del estado de Nueva York en las elecciones del próximo año.

Andrew Giuliani, de 35 años, que fue exasesor en la Casa Blanca de Trump, presentó el martes su candidatura bajo el lema “Together we will bring back New York” (Juntos haremos que Nueva York vuelva) tras anunciar sus intenciones el pasado mes de abril.