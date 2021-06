El director del FBI desconoce si Trump es investigado por motín al Capitolio

El director del FBI, Christopher Wray, dijo este jueves que desconoce si el ex presidente Donald Trump (2017-2021), sus ayudantes o miembros del Congreso están siendo investigados por la agencia de inteligencia por su presunto papel en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

“No tengo conocimiento de ninguna investigación que se refiera específicamente a eso”, dijo Wray en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes tras ser preguntado por un legislador demócrata sobre Trump.

Aunque, a continuación, matizó: “Tenemos cientos y cientos y cientos de investigaciones relacionadas con el 6 de enero que involucran montones y montones de cuestiones diferentes y quiero tener cuidado”.

Más adelante, cuando otro representante liberal le volvió a cuestionar sobre el papel del ex mandatario, Wray señaló que no podía confirmar ni negar si existía alguna investigación abierta sobre Trump en estos momentos sobre el motín del Capitolio.

Wray hizo estas declaraciones después de que el presidente de ese comité, el demócrata Jerry Nadler, criticase contundentemente los errores del FBI y de otras agencias de inteligencia de EEUU en el manejo de las amenazas que circulaban por las redes antes de los disturbios del pasado 6 de enero.

Nadler aseveró que el ataque al Capitolio se planeó “abiertamente” en diferentes plataformas de redes sociales y que hubo entrenamientos de “grupos de milicias de derecha” previos al motín.

Para defender su labor, Wray explicó que ninguno de los más de 500 detenidos hasta ahora en relación al asalto al Capitolio había estado anteriormente bajo una investigación del FBI, lo que sugiere que habría sido difícil rastrear sus pasos con antelación.

La audiencia de este jueves en la Cámara Baja, previamente programada, llega dos días después de la publicación de la primera investigación bipartidista sobre el extraordinario ataque protagonizado en enero por seguidores del entonces presidente Trump.

Según estas pesquisas, al menos dos semanas antes del asalto los encargados de asegurar el edificio revisaron pistas sobre una posible invasión armada, pero una serie de fallos de comunicación e inteligencia evitaron que esa información llegara a los agentes desplegados allí.

El informe, de más de 100 páginas, achaca lo sucedido a graves errores de las agencias de inteligencia estadounidenses, el Pentágono y la Policía del Capitolio, además de a una falta de formación adecuada por parte de los agentes que protegían el Congreso.

No obstante, el documento no analiza las causas de raíz que llevaron a los seguidores radicales de Trump a asaltar el Capitolio, es decir, las denuncias sin pruebas del ahora ex mandatario de que le habían “robado” las elecciones de noviembre pasado, en las que se impuso el actual presidente, Joe Biden.

Hace una semana, los republicanos bloquearon una propuesta de ley en el Senado estadounidense para crear una comisión independiente formada por expertos que investigue el motín, que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.