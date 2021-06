‘No ganamos’: Trump parece admitir que Biden ganó las elecciones en entrevista en Fox News

Más de siete meses después de las elecciones de 2020, el expresidente Donald Trump pareció admitir su derrota el miércoles.

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump dijo que los resultados de las elecciones de 2020 fueron “impactantes”. El presidente Joe Biden ganó las elecciones con 306 votos electorales frente a los 232 de Trump, pero los resultados siguen siendo discutidos.

“Los cogimos por sorpresa en el 16, y en el 20 lo hicimos mucho mejor que en el 16”, dijo Trump a Hannity. “Sorprendentemente, se suponía que íbamos a ganar fácilmente con 64 millones de votos y obtuvimos 75 millones de votos. No ganamos, pero vamos a ver qué pasa con eso. Todo fue impactante”.

Biden se impuso en estados clave para la batalla, como Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin y Arizona. Obtuvo más de 81 millones de votos en total, mientras que Trump obtuvo algo más de 74 millones. Ambos totales fueron más que cualquier candidato presidencial en la historia.

Trump dijo en la entrevista que quiere que a Biden le vaya bien como presidente.

“Creo que la elección fue increíblemente injusta, pero quiero que este tipo salga y lo haga bien por nuestro país”, dijo.

Trump concedió las elecciones en enero, antes de que Biden asumiera el cargo, pero el ex presidente y sus partidarios siguen impugnando los resultados en varios estados. No ha habido pruebas de un fraude electoral generalizado en las elecciones.

Entre las auditorías se encuentra un recuento manual de 2.1 millones de papeletas en el condado más poblado de Arizona. El recuento, que tuvo lugar después de que Trump denunciara fraude electoral en el estado, ha durado casi dos meses. Los resultados del recuento no han sido compartidos.

Biden se reunió el miércoles con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en sus primeras conversaciones cara a cara. Fue en ese momento, según Maggie Haberman, de The New York Times, cuando Trump y quienes le rodean sintieron: “Oh, alguien más es presidente y no Donald Trump”.

“Este es el evento que subrayó para la gente alrededor de Trump y para el propio ex presidente el hecho de que ya no es presidente”, dijo Haberman en una entrevista con CNN el jueves. “Este era el tipo de evento en el escenario mundial, recibiendo una enorme atención, que él realmente disfrutaba, que veía como uno de los adornos del cargo que pensaba que hablaba de una sensación de poderío y fuerza”.