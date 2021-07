Bajan precios de acciones en Wall Street

Los precios de las acciones evolucionaban en baja el jueves al mediodía en Wall Street ante la caída del rendimiento de los bonos y debido a la cautela de los inversionistas después de los récords de la semana pasada.

El S&P 500 bajó 1,1% para las 11.37 hora del este. El índice Dow Jones Industrial retrocedió 323 puntos, 0,9%, a 34.357 y el Nasdaq compuesto bajó 1,3%.

Las tecnológicas sufrieron las mayores caídas y lastraron al Nasdaq más que al mercado más amplio.