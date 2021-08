Desaparecen abruptamente las páginas del Talibán en internet

Combatientes del Talibán armados patrullan Kabul, Afganistán, el jueves 19 de agosto de 2021. (AP Foto/Rahmat Gul) AP

Las páginas web del Talibán que los insurgentes utilizaban para difundir sus mensajes oficiales a los afganos y al mundo en general en cinco idiomas desaparecieron el viernes abruptamente, lo que indica un intento de silenciarlas.

Sin embargo, se desconocía de momento por qué los sitios en idiomas pastún, urdu, árabe, inglés y darí ya no aparecían en internet. Estaban protegidos por Cloudflare, una red de distribución de contenidos y proveedor de protección contra la denegación de servicio con sede en San Francisco.

Cloudflare no ha respondido a los correos electrónicos ni llamadas telefónicas para que haga declaraciones sobre el asunto, del que el diario The Washington Post fue el primero en informar. La protección de Cloudflare impide que el público sepa quién brinda el hosting a los sitios.

De igual manera, el popular servicio de mensajes WhatsApp eliminó el viernes varios grupos del Talibán, según Rita Katz, directora del Grupo de Inteligencia SITE, que da seguimiento al extremismo en línea.

La desaparición de los portales podría ser sólo temporal mientras el Talibán consigue nuevos convenios de hosting. Sin embargo, la eliminación de los grupos de WhatsApp se dio tras la cancelación el martes de las cuentas del Talibán por parte de Facebook después de que el gobierno afgano apoyado por Estados Unidos sucumbiera ante el Talibán. Facebook es compañía matriz de WhatsApp.

La portavoz de WhatsApp Danielle Meister no confirmó la eliminación, pero remitió a The Associated Press a un comunicado de la compañía emitido esta semana en el que afirmaba que estaba “obligada a acatar las leyes de sanciones estadounidenses. Esto incluye la exclusión de cuentas que parezcan presentarse como cuentas oficiales del Talibán".

Katz dijo en un correo electrónico que esperaba que la eliminación de los portales del Talibán sea apenas el primer paso para disminuir su presencia en línea.

A diferencia de los talibanes de hace 20 años que fueron derrocados por Estados Unidos, el Talibán actual es sumamente activo en redes sociales, y su infraestructura digital “inspira y moviliza” a Al Qaeda y a otras facciones islamistas extremistas, afirmó Katz.

“Las compañías tecnológicas deben hacer lo que esté a su alcance para adelantarse a este problema cuanto antes, porque la presencia en línea del grupo está avivando al movimiento yihadista que está de nuevo envalentonado en todo el mundo”, agregó.

Twitter no ha eliminado las cuentas del Talibán, y el portavoz del grupo, Zabihullah Mujahid, tiene más de 300.000 seguidores en esta red social. La compañía indicó el martes que mientras esas cuentas acaten sus reglas —como no incitar ni glorificar la violencia— continuarán activas.

Al igual que Facebook, YouTube, perteneciente a Google, considera al Talibán una organización terrorista y le prohíbe tener cuentas.

El Talibán no está incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos, pero es objeto de sanciones de Estados Unidos.