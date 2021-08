EEUU busca formas de sacar a más gente de Afganistán

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden salen de una iglesia en Washington, el sábado 21 de agosto de 2021. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

El ejército de Estados Unidos estudia “formas creativas” para atraer a estadounidenses y a otros al aeropuerto de Kabul para ser evacuados de Afganistán ante amenazas de seguridad graves, informaron el domingo funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden.

En tanto, el Pentágono ordenó que seis aerolíneas comerciales del país ayudaran a evacuar a más personas desde sitios temporales fuera del territorio afgano.

Al cumplirse una semana de que el Talibán tomó el control del país, funcionarios estadounidenses expresaron inquietudes por la amenaza que supone para la evacuación el grupo Estado Islámico. Esa preocupación se suma a los obstáculos a esa misión por parte del Talibán, así como por los problemas burocráticos del gobierno estadounidense.

El presidente Biden tenía previsto ofrecer una actualización pública sobre Afganistán más tarde el domingo. También se iba a reunir con su equipo de seguridad nacional. Afganistán será el principal tema de discusión cuando los mandatarios de las naciones miembro del Grupo de los Siete, incluido Biden, se reúnan virtualmente el martes.

“La amenaza es real, es grave, es persistente y es algo en lo que estamos centrados con cada herramienta de nuestro arsenal”, señaló Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden.

Sullivan comentó durante el programa “State of the Union” de la cadena CNN que 3.900 personas habían sido evacuadas vía aérea de Kabul en aviones del ejército estadounidense en las últimas 24 horas. Un funcionario de Defensa del país, que habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no son públicos, dijo que esas personas fueron trasladadas en un total de 23 vuelos, 14 de ellos en aviones C-17 y nueve en aviones de carga C-130.

Eso representa un aumento de 1.600 personas que fueron evacuadas en aviones militares de Estados Unidos en las 24 horas anteriores, pero sigue estando muy por debajo de los 5.000 a 9.000 que el ejército dijo que tiene la capacidad de transportar diariamente. Sullivan también dijo que unas 3.900 personas fueron transportadas en vuelos no militares en las últimas 24 horas.