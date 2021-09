Texas: Jueza protege clínicas de demanda de grupo antiaborto

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 30 de marzo de 2021, manifestantes opuestos a la interrupción del embarazo protestan en el Capitolio estatal mientras el Senado debatía proyectos de ley antiaborto, en Austin, Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman vía AP, archivo) AP

Una jueza estatal emitió una orden que protege, por ahora, a las clínicas de Texas que efectúan abortos de las demandas de un grupo que se opone a la interrupción del embarazo derivadas de una nueva ley estatal.

La orden temporal de restricción —girada el viernes por la jueza estatal de distrito Maya Guerra Gamble en Austin en respuesta a la solicitud de la organización Planned Parenthood— no interfiere con la ley. Sin embargo, sí protege a las clínicas de demandas por parte del grupo sin fines de lucro Right to Life, su director legislativo y 100 individuos no identificados.

El 13 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en torno a una solicitud para un interdicto preliminar.

La ley, que entró en vigor el miércoles, permite a cualquier persona en el estado demandar a cualquiera vinculado con un aborto en el que se hubiera detectado actividad cardíaca en el embrión, lo que sucede generalmente a las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no se han percatado de que están embarazadas.

En una petición presentada el jueves por la noche, Planned Parenthood dijo que entre el 85% y el 90% de las mujeres que solicitan un aborto en Texas tienen al menos seis semanas de embarazo.

La orden “ofrece protección a los valientes trabajadores de salud y al personal de centros de salud de Planned Parenthood en todo Texas, que han seguido ofreciendo atención médica lo mejor que pueden dentro de la ley mientras enfrentan vigilancia, hostigamiento y amenazas de voluntarios armados ansiosos por detenerlos”, dijo Helene Krasnoff, portavoz de Planned Parenthood, en un comunicado.

Sin embargo, la orden no desalentará a Texas Right to Life, dijo Elizabeth Graham, vicepresidente del grupo. En un comunicado, la organización señaló: “Esperamos que un tribunal imparcial rechace la demanda de Planned Parenthood. Hasta entonces, continuaremos nuestras gestiones diligentes para asegurar que la industria de los abortos cumpla completamente” con la nueva ley.