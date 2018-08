Si no tiene seguro ni recursos, en estas clínicas de Miami puede recibir atención médica gratuita

Las clínicas Community Health and Wellness Center, con oficinas en la Pequeña Habana, Hialeah y el sur de Miami, ofrecen atención médica y exámenes preventivos gratuitos para personas de bajos recursos o indocumentadas los viernes desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m.

El programa Free Care Friday incluye consultas con el médico primario, quien generalmente recomienda exámenes de sangre o cultivos. También se hacen otras pruebas como el Papanicolaou o ultrasonidos.

“Si se siente mal o hace tiempo que no se hace un chequeo médico, venga a vernos”, invitó Masiel Moreira, fundadora y presidenta de las clínicas Community Health and Wellness Center of Miami, una organización sin fines de lucro que destina una parte de su presupuesto al programa Free Care Friday.

Moreira indicó que, para probar que tienen escasos ingresos, los pacientes deben mostrar su declaración de impuestos o cuatro talones de pago de su salario.

Suscríbase

En caso de que no estén trabajando, pueden traer una carta notarizada que así lo informe. También deben llevar identificación e indicar su lugar de residencia, añadió.

Moreira, que comenzó a ganar experiencia en el campo de la salud como asistente médico hace 15 años, abrió la primera clínica Community Health and Wellness Center of Miami hace cuatro años en la Pequeña Habana en el 759 NW 22 Ave.

Hoy administra tres sucursales más, ubicadas en Coral Way y la avenida 72; al sur del condado, en 11648 Quail Roost Drive, y en Hialeah, en 1671 West 37 St., suite 4.

“Soy inmigrante y me identifico con la comunidad de bajos recursos, y siempre quise hacer un programa médico de prevención para toda la familia”, contó Moreira, que creó Free Care Friday hace dos años.

Desde entonces el programa ha atendido a 1,000 pacientes.

Moreira llegó a Estados Unidos en 1998 y poco después se quedó sola al morir su padre. Esa experiencia y su papel como madre la han llevado a enfatizar la prevención.

“No se puede esperar a ir al médico cuando ya es tarde”, señaló. “El objetivo del programa es crear conciencia sobre la necesidad de cuidar la salud”.

Por otra parte, destacó que un número considerable de pacientes viene en busca de ayuda para problemas mentales. “Hay muchos que padecen depresión por la presión con que se vive hoy día”, apuntó.

Otras personas nunca se han hecho un examen médico, y en el caso de las mujeres, muchas no se han hecho una mamografía. Por ello, el 19 de octubre tienen un evento especial de mamografías gratuitas.

SHARE COPY LINK Los padres de Damian Creed y Salette Ruiz han presentado demandas en un tribunal de Miami-Dade en que alegan negligencia de dos médicos y el Hospital Infantil Nicklaus en el cuidado de los niños, que murieron de cáncer.

Community Health and Wellness Center of Miami ayuda además a los pacientes a obtener planes de salud con descuentos para personas de bajos recursos, el Medicaid y el Seguro de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

Las clínicas también reparten víveres los viernes entre 12 y 3 de la tarde, gracias a una asociación con Farm Share, un organización sin fines de lucro que distribuye donaciones de alimentos.

“Eso alcanza para alimentar a 300 personas”, precisó Moreira.

El 4 de agosto la clínica también organizó una entrega de mochilas y útiles escolares para 600 niños que se preparaban para comenzar el curso escolar.

Para obtener información sobre los servicios en cualquiera de las cuatro oficinas de la clínica se puede llamar al 305-541-5245.