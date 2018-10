Cuando Fonsi y Marc Anthony buscan los ‘juguetes’ más caros, los encuentran en este taller de Miami

Hacer un recorrido por The Auto Firm, el taller de Alex Vega en el corazón de Kendall, es como pasear por una juguetería para adultos.

Hay autos ultramodernos como un Polaris Slingshot, o clásicos como un Oldsmobile de 1969 o la furgoneta Volkswagen Beetle que preferían los hippies en los años 1970.

Todos tienen algo especial, el sello de este gurú de los autos, un talento de Miami que conduce su propio show en el canal Discovery, The Auto Firm with Alex Vega, y que tiene entre sus clientes a Marc Anthony, Luis Fonsi, Gente de Zona y Nicky Jam, además de una larga lista de estrellas del deporte.

Fanático de shows como The Dukes of Hazzard y Knight Rider, desde niño Vega soñaba con diseñar autos que pudieran salir en las películas. Hoy, el empresario de 44 años, nacido en Miami de padres cubanos, puede decir que ha cumplido su sueño al construir uno de los negocios más importantes dedicados a la personalización de autos.

Alex Vega, dueño The Auto Firm, en su taller en Kendall a donde vienen estrellas y celebridades del deporte cuando quieren personalizar sus autos. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Su primer cliente famoso fue el pelotero dominicano Alfonso Soriano, que entonces jugaba para los New York Yankees. Fue como una tendencia, contó Vega de las peticiones que le llovieron a partir del éxito que tuvo el carro de Soriano.

“Imagínate, ellos están parqueando en el mismo parqueo, 40 o 50 atletas que pueden tener el mismo carro, pero el de Soriano lucía diferente”.

Desde el 2010 The Auto Firm ha personalizado los autos de más de 400 estrellas del deporte y de la música, que vienen buscando lo máximo en lujo, creatividad y excelencia. Se cuentan entre ellos el boxeador Floyd Mayweather y el tricampeón olímpico Usain Bolt, quien, por ejemplo, individualizó la tapicería de su carro con los colores de la bandera de Jamaica: verde, negro y amarillo.

“Ese auto que ves ahí es para la novia de Hassan Whiteside, [del Miami Heat], que pidió que la pintura fuera un azul especial”, dijo Vega, que creó su propia marca, Avorza, que distingue los detalles que le añade a los carros.

Avorza es la combinación de la palabra “forza” –que hace referencia a la potencia de los autos y a un videojuego–, a la que Vega añadio las iniciales de su nombre.

Así un auto cuyo diseño ha sido personalido por Vega se convierte en una edición Avorza.

Luis Fonsi es uno de los afortunados que tiene un Polaris Slingshot, edición Avorza.

Vega conoció al cantante antes del éxito de Despacito y este ha sido uno de los famosos invitados en su programa de Discovery.

“No planeo ir despacito en este carro”, bromeó Fonsi en abril durante la grabación de un episodio de The Auto Firm with Alex Vega, en el que también reconoció que diseñar su propio auto fue “divertido”.

La clientela viene buscando individualizar un auto de por sí caro y en muchos casos terminan por encontrar un amigo en Vega, que se siente orgulloso de haber construido un negocio familiar en el que también trabajan su esposa y sus dos hijos.

El guru de los carros, Alex Vega, con su esposa Aymara y sus hijos Alex Jr. y Adriel Vega en la oficina de su compañía, The Auto Firm, en Kendall, que se dedica a personalizar automóviles, y cuenta con una clientela de famosos. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

“Marc Anthony empezó como un cliente, quería hacer una limosina, y hoy se ha convertido en un amigo, en un hermano, es parte de la familia”, dice Vega.

La anécdota del día en que Anthony, estando en el taller, recibió una llamada de Vin Diesel y lo invitó a encontrarse con ellos allí, es un ejemplo de cómo la voz del arte de Vega se corre rápidamente.

“Marc le dijo: ‘Ven para acá para que veas lo que estamos haciendo’. A ellos les encanta venir para coger ideas”, contó Vega, que ese día recibió no solo a Vin Diesel sino al reggaetonero Nicky Jam, que acompañaba al protagonista de los filmes The Fast and the Furious.

“Vin Diesel vio uno de los vanes que le estaba haciendo a Marc, y ahí mismito me compró una de las limosinas que nosotros hacemos personalizadas”, añadió Vega.

Nicky Jam también pidió una limosina igual y esa noche Vega terminó ganando dos clientes más de renombre.

“Para mí es un placer que alguien que veo en el cine o en un concierto me mire de la manera que los miro a ellos cuando están actuando y que digan: ‘Este para mí es mi artista’”, dijo el empresario.

Entre tantos autos extraordinarios, en el medio del taller hay uno para el que se nos van los ojos.

Blanco y negro, con detalles azules, ultramoderno, y con una pinta de que puede alcanzar una velocidad de más de 100 millas por hora en un segundo, no es el Batimóvil, pero es digno de un superhéroe.

El Polaris Slingshot, que en realidad es una motocicleta de tres ruedas, se vende por alrededor de $20,000 pero cuando Vega y su equipo terminen de personalizarlo, de ponerle todos los hierros, valdrá alrededor de $70,000.

Tiene una pintura especial, una pizarra y una tapicería hecha a mano, un televisor, una suspensión que lo acerca al piso y que cuando lo parqueen lo convertirá en el rey del estacionamiento.

Este ejemplar de Polaris es de la policía de Miami, que planea usarlo como una atracción para la comunidad, para que lo admiren, interactúen con este y a la vez aprendan sobre la labor de protección que realizan los agentes policiales.

Vega donó el trabajo y los accesorios que lleva el carro, por un valor de $47,000.

Esta es la forma de devolver a la comunidad el apoyo que ha conseguido su negocio, mucho más de lo que esperaba cuando decidió abrirlo con el apoyo de su familia.

“Lograr tener un negocio para muchos es como un sueño, pero cumplir mi sueño de niño, y poder ser dueño de un lugar así que me ha traído un programa en televisión, es una bendición”, concluyó Vega.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH.