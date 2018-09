Cápsulas para tu éxito comercial en Miami: esto es lo que necesitas para triunfar seguro

¿Llegas a Miami con una idea, talento o proyecto de negocios? ¡Estupendo! Sin embargo, aquí en Acceso Miami te vamos a dar un consejo de oro: conoce la dinámica comercial de la ciudad.

Para tener éxito comercial en Miami lo primero que debes hacer es conocer esta dinámica y asimilar el hecho de que estás en una ciudad con un modelo operativo distinto a cualquiera que opera en los países latinoamericanos. Si entiendes este concepto… ¡Triunfarás!

Es necesario comprender que aquí todo se mueve rápido. Muy rápido, por lo que podrías esperar que tus resultados comerciales sean igualmente rápidos y visibles. Es decir, viniste, trabajaste duro y triunfaste rápidamente.

Pero paradójicamente aquí no es así. Aquí los resultados de tus acciones, a pesar de que la gente está siempre apurada, se verán a largo plazo.

Esto se debe a que Miami es una ciudad que se mueve por proyectos a mediano y largo plazo. Como cada quien está trabajando en uno o varios proyectos a la vez, la gente no tiene tiempo para interrumpir sus planes y desviarse del carril para atenderte más de lo que un par de minutos le permita su agenda.

Literalmente te atenderán dos minutos. A pesar de que alguien pueda estar muy interesado en tu propuesta, te va a atender por muy poco tiempo cada vez y así tendrás que avanzar poco a poco hasta que el proyecto se logre.

A ese fenómeno lo llaman aquí Miami Baby Steps … y esa será tu nueva forma de operar en la ciudad.

No comprender esta dinámica de pequeños avances, sobrecargará a un potencial interesado de tu plan con tus innumerables llamadas, por lo cual podría rebotarte, debilitará tu ánimo y podrías pensar que la gente está perdiendo el tiempo y no quieren darte respuesta.

¿Cómo proceder entonces?

En Acceso Miami te recomendamos lo siguiente:

▪ Ante todo no descanses, no te conformes, ni te quedes sentado esperando por la respuesta de algún interesado que demostró interés; un interesado no basta.

▪ Sé proactivo y busca a muchos potenciales interesados, clientes, proveedores o aliados a la vez y trabájalos paralelamente. Así tendrás más posibilidades de entrar en el carril de la autopista de alguna oportunidad real. Es decir, llega y muévete como si tu vida dependiera de ello.

▪ No permitas que los costos te coman; así que nada de llegar y comprar algo más allá de tus posibilidades para sorprender a los aliados o clientes o porque “tú lo mereces”. Aquí más del 60 por ciento de la quiebra de los emprendimientos se debe a que el dueño de la idea se fue por la vía de los costos y no por la vía de la búsqueda de clientes. Lo importante es que tengas varias opciones para desenvolverte sin que los costos te ahoguen en el proceso.

▪ Que tu espíritu emprendedor no decaiga. En Miami y sus baby steps, las amigas que verdaderamente te apoyarán en tu camino al éxito seguro son: proactividad y constancia.

El autor es consultor en ventas y desarrollo de negocios.