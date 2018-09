Si tiene dificultad para alquilar una vivienda o se ahoga con la renta, existen estas ayudas

En Estados Unidos 25 millones de personas tienen dificultad para pagar el alquiler de una vivienda.

No importa cuántas veces haya escuchado la cifra al ir a rentar un apartamento, el efecto paralizante no se pasa fácilmente. En Miami, una persona que se prepara para rentar una vivienda necesitará entre $5,000 y $10,000 para cubrir los requisitos del depósito de seguridad, el primero y el último mes de alquiler.

“Un apartamento de un cuarto se renta como promedio por $1,800 y uno de dos cuartos por $2,232”, dijo Ali Solís, presidente y directora ejecutiva de Make Room, una organización nacional que se enfoca en difundir estadísticas e historias de personas que enfrentan dificultades para pagar la vivienda.

Un pequeño préstamo a corto plazo para pagar los gastos de entrada a un alquiler puede brindar un respiro a los inquilinos, dijo la experta.

El evento Home, Health & Finance Expo and Symposium, que se celebra el sábado 22 de septiembre , de 9 a.m. a 5 p.m., en el Wolfson Campus del Miami Dade College, ofrecerá información sobre cómo obtener préstamos, mejorar el crédito y prepararse para una mudanza.

En la feria, organizada por Make Room, estarán presentes instituciones financieras y comunitarias como Citi Community Development, del Citibank, Capital Good Fund y Catalyst Miami.

Capital Good Fund, una institución financiera de desarrollo comunitario sin ánimo de lucro, ofrecerá un tipo de préstamo que en inglés se conoce como housing stability loan, con el que los beneficiarios podrán recibir entre $700 y $2,000 para pagar el depósito para el alquiler o para evitar ser desalojados de su vivienda.

Con esta suma podrán enfrentar gastos de emergencia por un problema de salud o la reparación de un auto, ejemplificó Solís.

El préstamo, a un interés de un 24 por ciento, es pagadero en dos años y no tiene otras cuotas de cierre.

Además de representar una solución para un aprieto financiero, el préstamo ayudaría a las personas a formarse un historial de crédito o a mejorarlo, con vistas a comprar una vivienda en el futuro.

Las personas que quieran solicitar el crédito deben ser residentes de la Florida, tener cuenta de banco o una tarjeta de crédito prepagada, mostrar prueba de sus ingresos, los que pueden provenir tanto de un salario como de la ayuda de la Seguridad Social.

Solís enfatizó que no hay una restricción en cuanto al salario que devenga la persona para recibir el préstamo, pero sí debe presentar prueba del propósito para el que va a utilizarlo, como la publicación donde se promociona el alquiler de la vivienda.

A su vez recomendó que lleven documentos como la licencia de conducción u otra identificación oficial, y los estados de cuentas de banco o de las tarjetas de crédito de dos meses.

Varias organizaciones financieras y comunitarias se reunirán este sábado 22 de septiembre en el Wolfson Campus del Miami Dade College para ofrecer ayuda para los inquilinos que enfrentan dificultades para pagar la renta o mudarse a un nuevo apartamento. Roberto Koltun El Nuevo Herald

En el evento también habrá voluntarios que ofrecerán información para solicitar otro tipo de préstamos dirigido a los puertorriqueños y residentes de las Islas Vírgenes que fueron afectados por los huracanes y que hoy están establecidos en la Florida.

Solís añadió que Make Room lleva adelante la campaña #RepRenters para crear conciencia en los votantes sobre la difícil situación de la vivienda con el objetivo de que reclamen a sus representantes estatales y funcionarios electos, quienes a su vez pueden llevar la situación hasta el Congreso.

“La renta en Miami aumentó un 7 por ciento en comparación con el año pasado, los salarios están estancados y cada vez es más difícil encontrar una vivienda asequible”, resumió Solís, indicando que septiembre fue nombrado National Month for Renters.

En la actualidad, 11.4 millones de estadounidenses gastan más de la mitad de su salario en renta y servicios públicos y para el 2025 serán 15 millones los que estarán en esa situación.

La Florida, con casi 800,000 núcleos familiares que destinan más de la mitad del sueldo a pagar por un techo, ocupa el segundo lugar entre los estados en que la crisis de la vivienda es más marcada.

Home, Health & Finance Expo and Symposium, sábado 22 de septiembre , de 9 a.m. a 5 p.m., en Building 3, 300 NE Second Ave., el Wolfson Campus del Miami Dade College. Aquí puede registrarse para el evento.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH