DJ de Miami compra mansión en Miami Beach por $25.9 millones

El DJ de hip-hop Khaled, quien comenzó su carrera en la WEDR 99 Jamz en 1998, firmó un contrato para pagar $25.9 millones por una casa frente al mar de cinco dormitorios y 13,000 pies cuadrados en Miami Beach, según el Wall Street Journal.

El vendedor es Michael Lerner, el magnate que creó los carteles “Baby on Board” en la década de 1980. Lerner listó la propiedad en 2016 por $29.5 millones. Lerner compró el lote de un acre en 2013 por $4,95 millones y construyó la mansión con la intención de vivir ahí antes de decidir trasladarse a Palm Beach.

La propiedad cuenta con un ascensor, una piscina de 80 pies, una casa de huéspedes de cuatro dormitorios y un muelle privado en Indian Creek.

Vista del patio de la mansión de DJ Khaled en Miami Beach. DOUGLAS ELLIMAN

Khaled es un prolífico productor musical que ha trabajado con prácticamente todos los grandes nombres del hip hop y el R & B, incluidos Jay-Z, Beyoncé, Nicki Minaj, Drake, Pitbull, Lil Wayne y Mary J. Blige. Ha lanzado 10 álbumes, con el próximo programado para octubre.

En agosto, Khaled lanzó una línea de artículos para el hogar llamada “We the Best Home”, con El Dorado Furniture. El nombre fue derivado de la compañía de producción de Khaled, llamada “We the Best Music”, que lanzó en el 2006.

La mansión en Miami Beach de DJ Khaled tiene un muelle privado en Indian Creek. DOUGLAS ELLIMAN

Eloy Carmenate y Mick Duchon, de Douglas Elliman, representaron al vendedor en la transacción. Orli Rudolph de NextHome Realty Professionals representó a Khaled.

